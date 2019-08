Mor el fotoperiodista Carlos Pérez de Rozas

Mor Carlos Pérez de Rozas. Des de @periodistes_cat volem fer arribar el més sincer condol a la família. Una enorme pèrdua humana i professional. Personalment el trobaré molt a faltar. — Neus Bonet (@deganaNBonet) August 10, 2019

El fotògraf i periodista Carlos Pérez de Rozas (Barcelona, 1948) ha mort aquest dissabte a la matinada als 71 anys a causa d'un infart. Provinent d'una família de fotoperiodistes d'origen madrileny, el 1970 va començar a treballar a la revista Destino i, posteriorment, al Diari de Barcelona. La degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, ha lamentat la notícia ha través de Twitter.Pérez de Rozas va formar part de l'equip fundador de El Periódico de Catalunya, on va ocupar diversos càrrecs, i va participar en l'inici de l'edició catalana d'El País i en redisseny de Mundo Deportivo. El 1986 va formar part de l'equip directiu de La Vanguardia, on va ser director adjunt fins al 2008. També va col·laborar en diversos mitjans audiovisuals com TV3, Catalunya Ràdio, BTV i 8TV.Pérez de Rozas també va exercir de professor a les facultats de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Internacional de Catalunya. Fa quatre anys, l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona li va dedicar una exposició retrospectiva a tot el fons fotogràfic familiar.Apassionat del futbol i concretament, del Barça, el fotoperiodista va col·laborava en mitjans esportius comentant i analitzant l'actualitat blaugrana. El seu caràcter inconfusible el va portar a ser protagonista en programes d'humor com, a TV3, on va participar en algun gag al costat del seu imitador.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor