Aquests són els punts de la costa catalana on les meduses piquen més

Tot i que abans de començar l'estiu es preveia un augment de meduses a la costa catalana, finalment la presència d'aquest animal s'ha mantingut en els mateixos nivells que l'any passat.El Servei de Gestió d'Emergències també explica que les atencions per picades de medusa també es mantenen invariables -l'any passat se'n van fer 6623- però el que sí que ha canviat són els punts de la costa catalana on piquen.A les platges de la Costa Brava i el Tarragonès les atencions per aquestes picades ha caigut, mentre que a les del Barcelonès i les Terres de l'Ebre s'han incrementat. La cap del Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, afegeix que s'ha observat que al Barcelonès són més grans i a les Terres de l'Ebre més urticants que l'any passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor