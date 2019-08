VÍDEO Tallada la carretera d'accés a Andorra des de Catalunya per una esllavissada

Una esllavissada talla des de primera hora del matí d'aquest dissabte l'accés a Andorra des de Catalunya. Segons informa el departament de Mobilitat del govern andorrà, l'incident s'ha produït a las carretera CG-1, a l'altura de la Borda Sabater, i obliga a impedir la circulació dels vehicles. En aquest sentit, des del Servei Català de Trànsit també han restringit el pas dels vehicles que es dirigien cap al Principat a l'N-145, a les Valls de Valira (Alt Urgell). D'aquesta manera, l'únic accés al país s'ha de fer per la frontera franco-andorrana.L'esllavissada s'ha produït a les sis del matí i no ha provocat ferits, però si desperfectes materials a un centre comercial que hi ha al davant del punt on ha tingut lloc el despreniment. Des del govern andorrà han informat que estan treballant per restablir les comunicacions, en coordinació amb el comú de Sant Julià de Lòria i les autoritats espanyoles. Les tasques es centren en estabilitzar la muntanya i netejar la calçada.Mentre, els Mossos d'Esquadra informen de la situació i desvien el trànsit que vol anar a Andorra des de la rotonda d'accés a la carretera N-145 al seu pas per la Seu d'Urgell. D'altra banda, a la frontera del riu Runer també hi ha alguns vehicles aturats com el del Martín Aparicio, que ha explicat que no ha pogut anar a treballar.ha fet públic aquests vídeos des del lloc dels fets:Aquest és el punt on s'ha produït l'esllavissada:

