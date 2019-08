Des d'on i quan podràs veure les llàgrimes de Sant Llorenç?

Les llàgrimes de Sant Llorenç, aquest divendres a Sant Martí Sescorts, a Osona Foto: Carme Molist

Aquest cap de setmana serà ideal per veure els estels: el bon temps facilitarà la possibilitat de veure una de les pluges d'estrelles més importants de l'any, les llàgrimes de Sant Llorenç o Perseids. Només hi haurà un petit inconvenient, i és que la nit més important de la pluja d'estels (la del 12 al 13 d'agost) gairebé coincidirà amb la nit de lluna plena, que serà la nit del dia 15. Això vol dir que és més recomanable observar les llàgrimes de Sant Llorenç uns dies abans, concretament, la nit de dissabte (dia 10) perquè així la llum del satèl·lit marxarà abans (a les 3 de la matinada) i permetrà apreciar millor els estels. Fer-lo la matinada del 13 seria contraproduent, perquè la lluna es pondrà a les 04.45 hores.Aquesta pluja d'estels és conseqüència del contacte de les partícules del cometa Swift-Tuttle amb l'atmosfera. També reben el nom de Perseids perquè fan referència al seu punt d'origen aparent sobre la volta del cel (el que s'anomena radiant), que és la constel·lació de Perseu, molt a prop de la de Cassiopea. El cometa Swift-Tuttle descriu la trajectòria que fa la volta al Sol cada 135 anys, però és cada any per aquesta època que la Terra travessa la seva cua.Quan la Terra creua la cua del cometa, les partícules de pols i sorra travessen l'atmosfera terrestre a una velocitat de 212.400 km/h. Per aquest motiu, les partícules del cometa -la majoria no són més grans que un gra de sorra- produeixen traces de llum, que són les llàgrimes de Sant Llorenç.L' Observatori Astronòmic Nacional estima que en una hora es podrien arribar a observar uns 200 estels i que la màxima activitat d'aquesta pluja serà entre les 4 i les 17 hores del dia 13, per això la millor nit per a l'observació seria la del 12 al 13. Però pel fet de ser tan propera a la nit que hi haurà lluna plena, els experts recomanen avançar a aquest cap de setmana els millors dies per a l'observació. Els Perseids són visibles des de mitjans de juliol fins a finals d'agost.El més important és situar-te en un indret amb poca contaminació lumínica. És a dir, allunyar-te dels nuclis urbans. Els Pirineus són una de les millors opcions, però també és possible observar-les des de nuclis urbans. En el cas de Barcelona, per exemple, el millor lloc des d'on veure els Perseids és Collserola. Cal trobar un lloc elevat i mirar en direcció nord-est.Altres observatoris en altres municipis són per exemple l' Observatori Astronòmic de Castelltallat , a Sant Mateu de Bages; l' Observatori de Pujalt a l'Alta Segarra; l' Observatori Astronòmic d'Albanyà a l'Alt Empordà; el Montsec ; l'abadia de Montserrat; la Mola o el Montcau; el mirador de Sant Patllari (Porquetes); i el santuari dels Àngels, a Girona. També són opcions el Santuari de Santa Maria del Foix, el castell de Burriac, els voltants de l'Observatori Astronòmic del Garraf, l'ermita de la Salut (Papiol), des de Font-Rubí, Aiguaviva i els voltants del Castell de Mediona.

