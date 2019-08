Poques cues en la segona jornada de vaga dels vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat

La segona jornada de la vaga indefinida dels vigilants de seguretat de l'Aeroport de Barcelona – El Prat està registrant aquest dissabte al matí poques cues. Molts dels viatgers han estat previsors i han avançat l'arribada a l'aeroport, tot i que no tantes hores com ho havien fet els passatgers de divendres, en una primera jornada de la vaga dels treballadors de Trablisa que al final va tenir, però, poca afectació.Tot i l'afluència elevada, els passatgers avancen amb fluïdesa i, després de serpentejar per les cintes, s'han d'esperar algun minut abans de passar el control de seguretat. Cap a quarts de 6 del matí, però, sí que s'ha format una cua que ha arribat fins als mostradors i els viatgers han hagut d'esperar uns 45 minuts, encara que ha coincidit amb el moment de sortida de diversos avions. S'esperen uns 160.000 passatgers aquest dissabte en un miler de vols, entre sortides i arribades.Al llarg de la jornada les cues no han estat remarcables, encara que a mig matí sí que s'han habilitat les cintes complementàries instal·lades per Trablisa per gestionar l'afluència de gent. Tot i això, el ritme ha estat ràpid i no hi ha hagut llargues aturades abans de fer els controls de seguretat, amb uns deu minuts d'espera.La majoria de passatgers han optat per ser a l'aeroport amb antelació i evitar així perdre els seus vols. De fet, Aena ja va fer per a divendres, el primer dia de la vaga, aquesta recomanació, i els viatgers l'han continuat seguint. Un dels previsors ha estat el Nil, que ha sortit de Vic amb la seva família a tres quarts de quatre de la matinada per poder ser quatre hores abans a l'aeroport "per precaució" i agafar així el vol cap a Nova York. Així, el Nil ha explicat que la seva família ha decidit arribar d'hora "per precaució" perquè, segons ha destacat, si es perd el vol "no només són molts diners, sinó també un dia perdut".El Joan i la Mari també han agafat el mateix avió a Nova York i, com el Nil, han arribat quatre hores abans per evitar les afectacions de la vaga. Han reconegut que patien "una mica" per les implicacions que pogués tenir i han recordat la vaga de fa dos anys, llavors amb l'empresa Eulen, que han qualificat com a "desagradable". "Quan ahir van dir que havia estat un dia 'portable' ens va tranquil·litzar", ha explicat la Mari en referència al primer dia de la protesta.Com ja ho va ser la de divendres, la jornada d'aquest dissabte no ha tingut unes afectacions remarcables i alguns passatgers han assegurat que tot ha estat "normal". Ha estat el cas de la Laura, que ha acompanyat uns familiars a agafar un avió i ha reconegut que creien que "hi hauria més problemes". Així, ha explicat que les cues són les habituals de la gent que ve a buscar els vols i les afectacions no han anat més enllà.De fet, alguns viatgers, com la Karen, no s'han assabentat de l'existència de la vaga. "No en tenia ni idea, estic de vacances", ha explicat la nord-americana després de passar quatre dies a Barcelona i sis a Pals, que ha admès que no ha estat al dia de les notícies d'actualitat.

