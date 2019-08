Isabel Martí: «Vendre La Campana a una editorial espanyola hauria estat una traïció»

Isabel Martí (Barcelona, 1959) fa més de 30 anys que està al capdavant de La Campana, una editorial que va fundar juntament amb Josep Maria Espinàs amb un capital de 30.000 pessetes. Lluny queda ara aquell 1985, i és que fa només deu dies va signar la venda de l'històric segell a la filial alemanya Penguin Random House , una decisió que tenia en ment des de feia anys per la seva "gran professionalitat".En una entrevista a l'ACN, també ha explicat que tenia clar que no posaria a mans d'una empresa espanyola el futur del seu segell editorial, perquè entén que hauria estat una "traïció" a ella, a la història de l'empresa, als autors i als mateixos lectors. Segons Martí, la venda és un reconeixement al món editorial en català, que viu el "millor moment" de la seva història amb desenes de petites editorials independents de molt nivell.L'equilibri entre l'entusiasme, la il·lusió i el realisme són les qualitats que asseguren els fundadors de La Campana que els han acompanyat en les tres dècades d'història de l'editorial. I, segons ells mateixos, la decisió de vendre està presa amb la "prudència" que en farà possible el seu futur."Crec que ens obre finestres i no crec que ens en tanqui cap", assegura Martí. No obstant, confessa que entrar en una estructura comercial "no és tan fàcil", i que s'hauran d'adaptar a qüestions com els calendaris. Una de les finestres que obrirà la recent adquisició és l'audiollibre, un format que no podien explotar fins ara, així com el llibre de butxaca, al qual podran donar-li una major empenta amb el paraigües de Random.Si bé la decisió ha tardat anys, l'últim pas el tenia molt clar. Just la setmana en què va decidir trucar a Random, la multinacional es va avançar. "La Campana sempre està tocada d'unes casualitats meravelloses", ha dit emocionada.Així doncs, està "convençudíssima" que no s'ha equivocat amb la decisió, i emprèn una etapa com a assessora editorial en què la seva germana, Joana Martí, coordinarà l'editorial des de la seu de Penguin Random House. Ella continuarà des del petit local de La Campana, amb la curiositat de saber com s'adaptarà i "si sortirà una Isabel diferent"."Potser et destrueixes si no et mous", opina Martí sobre la necessitat d'adaptar-se a un moment en què creu que les multinacionals han canviat la manera d'entendre les compres. Si bé fa 20 anys les multinacionals "absorbien", actualment Martí creu que aquestes mantenen la particularitat de cada editorial perquè "és on hi ha el factor primordial".Com Alfaguara o Lumen –"que són el mateix que eren"- l'editora de La Campana està convençuda que Random "compra una manera de fer" i que la seva intenció és mantenir-la.Per Martí, el sector editorial ha canviat molt en aquests anys i recorda que a Catalunya estava "molt tancat en ell mateix". "Els editors en castellà veien el català amb molta llunyania, no els interessava", recorda. En canvi, actualment no hi ha cap editor català en llengua castellana que no publiqui llibres en aquesta llengua."Els llibres ja no els fan els que han heretat de casa la voluntat de salvar la llengua i la cultura, d'on neixo jo. Ara és un negoci i una part més de la cultura, amb editorials de tot arreu que editen en català", conclou.

