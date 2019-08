L'Open Arms assegura que Malta acceptaria desembarcar només les últimes 39 persones rescatades

#UPDATE

Malta se niega a desembarcar a las 121 personas que llevan a bordo 9 días en #OpenArms

Sólo quieren llevarse a las 39 rescatadas hace unas horas. Es inadmisible.

Ha generado serios problemas de seguridad en cubierta.#PuertoSeguroYa https://t.co/5MWEDlDJKY — Open Arms (@openarms_fund) August 10, 2019

🔴 #ULTIMAHORA

Rescatadas 39 personas durante la pasada noche, que se suman a las 121 personas a bordo.

Todas necesitan llegar a puerto seguro YA. #antespresosquecomplices pic.twitter.com/6ZZKJIcVhD — Open Arms (@openarms_fund) August 10, 2019

Ser padre no entiende de colores ni fronteras.#RichardGere también lo es. ❤️#PuertoSeguroYa pic.twitter.com/BIK4u9cbOr — Open Arms (@openarms_fund) August 9, 2019

Por fin una pequeña buena noticia.

Llegan víveres al #OpenArms y contamos con un compañero de tripulación excepcional #RichardGere #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/IgrTZyU6KI — Open Arms (@openarms_fund) August 9, 2019

El actor Richard Gere llega al barco @openarms_fund para llevar víveres a los 121 migrantes que viajan a bordo. La embarcación lleva ocho días en el Mediterráneo a la espera de un puerto seguro en el que desembarcar #Misión65OpenArms



(▶ Vídeo de nuestra compañera @yalvareztv) pic.twitter.com/fSHtqMYtXS — 24h (@24h_tve) August 9, 2019

D'altra banda, i a l'espera que algun estat permeti que el vaixell atraqui en un dels seus ports, l'Open Arms rebra entre diumenge i dilluns l'ajuda de l'Astral, l'altre vaixell de rescat que va sortir ahir a la nit de Badalona. L'embarcació confia arribar al punt on es troba l'Open Arms -molt a prop de Lampedusa, en aigües internacionals- en poc més de 48 hores.

L'Open Arms ha rescatat aquesta matinada 39 persones més, que se sumen a les 121 que des de fa nou dies busquen un port segur on desembarcar. Poques hores després, al matí, l'ONG ha explicat a través de Twitter que Malta ha accedit a desembarcar les últimes persones rescatades, però no les altres 121. "És inadmissible, ha generat seriosos problemes de seguretat a coberta", ha lamentat el vaixell de salvament a través de Twitter.Ahir, l'Open Arms va rebre la visita de l'actor Richard Gere, que va portar-hi personalment provisions de menjar i aigua per denunciar que Europa no és capaç d'oferir un port segur al vaixell de salvament. En un altre tuit publicat aquest divendres, per a l'ONG, aquesta actitud d'Europa és de "vergonya", "mentre un grapat de voluntaris es deixen la pell" per cuidar les persones rescatades al mar quan intentaven arribar a Europa i "donar-los esperança". L'Open Arms espera des de la setmana passada un port on desembarcar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor