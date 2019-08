L'Open Arms rescata 39 migrants més i continua buscant un port segur

🔴 #ULTIMAHORA

Rescatadas 39 personas durante la pasada noche, que se suman a las 121 personas a bordo.

Todas necesitan llegar a puerto seguro YA. #antespresosquecomplices pic.twitter.com/6ZZKJIcVhD — Open Arms (@openarms_fund) August 10, 2019

Ser padre no entiende de colores ni fronteras.#RichardGere también lo es. ❤️#PuertoSeguroYa pic.twitter.com/BIK4u9cbOr — Open Arms (@openarms_fund) August 9, 2019

Por fin una pequeña buena noticia.

Llegan víveres al #OpenArms y contamos con un compañero de tripulación excepcional #RichardGere #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/IgrTZyU6KI — Open Arms (@openarms_fund) August 9, 2019

El actor Richard Gere llega al barco @openarms_fund para llevar víveres a los 121 migrantes que viajan a bordo. La embarcación lleva ocho días en el Mediterráneo a la espera de un puerto seguro en el que desembarcar #Misión65OpenArms



(▶ Vídeo de nuestra compañera @yalvareztv) pic.twitter.com/fSHtqMYtXS — 24h (@24h_tve) August 9, 2019

D'altra banda, i a l'espera que algun estat permeti que el vaixell atraqui en un dels seus ports, l'Open Arms rebra entre diumenge i dilluns l'ajuda de l'Astral, l'altre vaixell de rescat que va sortir ahir a la nit de Badalona. L'embarcació confia arribar al punt on es troba l'Open Arms -molt a prop de Lampedusa, en aigües internacionals- en poc més de 48 hores.

El vaixell Open Arms ha rescatat aquesta matinada 39 persones al Mediterrani, les quals se sumen a les 121 salvades fa més d’una setmana i que continuen a l’espera d’un port segur on desembarcar. L'ONG badalonina ha fet públic el darrer rescat a través de les xarxes socials, mentre el seu fundador, Óscar Camps, ha anunciat que Malta s’ha ofert a acollir només els últims migrants salvats aquesta matinada."Malta només accedeix a dur a terra 39 persones. Es nega a desembarcar les altres 121 que porten nou dies a bord", ha denunciat Camps a través de Twitter, tot advertint que la multitud de refugiats dalt el vaixell “ha generat un seriós problema de seguretat a bord”. "El nivell d’ansietat d’aquestes persones és insostenible", ha afegit.El rescat d’aquesta matinada arriba hores després que el vaixell Astral de la mateixa ONG Open Arms hagi salpat del Port de Badalona per assistir l’embarcació que fa més d’una setmana que navega prop de l’illa italiana de Lampedusa a l’espera un port segur on atracar. Des de Badalona han sortit onze persones capitanejades per Savvas Kourepinis, que forma part d’Open Arms des de la seva fundació, el 2015.El viatge que han iniciat aquesta nit dura dos dies i catorze hores. La tripulació de l'Astral preveu quedar-s'hi un dia i tornar a Badalona d'aquí a una setmana. L'embarcació ha sortit carregada de menjar, sobretot fruita, verdura, carn, pa i arròs en grans quantitats. A més, també duien recanvis pel motor i oli de l'Open Arms, vaixell principal de l’entitat.Ahir, l'Open Arms va rebre la visita de l'actor Richard Gere, que va portar-hi personalment provisions de menjar i aigua per denunciar que Europa no és capaç d'oferir un port segur al vaixell de salvament. En un altre tuit publicat aquest divendres, per a l'ONG, aquesta actitud d'Europa és de "vergonya", "mentre un grapat de voluntaris es deixen la pell" per cuidar les persones rescatades al mar quan intentaven arribar a Europa i "donar-los esperança". L'Open Arms espera des de la setmana passada un port on desembarcar.

