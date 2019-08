El vaixell Astral assistirà l'Open Arms mentre no pugui atracar en un port segur

El vaixell Astral, també de l'ONG catalana Open Arms, salparà aquesta divendres a la nit del port de Badalona per assistir la principal embarcació de l'entitat, que fa vuit dies que espera un port segur per desembarcar 121 migrants que va rescatar fa més d'una setmana. Des de Badalona sortiran 11 persones capitanejades per Savvas Kourepinis, que forma part d’Open Arms des de la seva fundació, el 2015. L'embarcació va carregada de menjar -sobretot fruita, verdura, carn, pa i arròs en grans quantitats-, així com de recanvis pel motor i oli de l'Open Arms, que navega a prop de l'illa italiana de Lampedusa. El viatge que inicien aquesta nit dura més dos dies. La tripulació de l'Astral preveu tornar a Badalona d'aquí a una setmana.Amb aquest trajecte, l'Astral vol donar suport al vaixell Open Arms, que fa més d'una setmana va rescatar un centenar llarg de nàufrags que fugien de Líbia en direcció a Europa. Des de l'operació de salvament al Mediterrani, busca un port segur on atracar. L'embarcació s'ha trobat amb la negativa frontal d'Itàlia, que ha aprovat aquesta setmana un decret llei que imposa multes de fins a un milió d'euros per comandats que entrin en aigües italianes sense permís.Tampoc Malta o Espanya s'han ofert per acollir les persones rescatades per l'ONG catalana , entre els quals hi ha desenes de menors. Aquest divendres una petita embarcació, amb l'actor Richard Gere entre la tripulació , ha assistit l'Open Arms amb queviures, com fruita, verdura i pasta.

