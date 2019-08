​«Hackegen» el compte de Twitter de l'Ajuntament de Berga

Publicació de missatges privats dels usuaris.

Una piulada dels 'hackers' i diverses respostes dels usuaris.

Uns hackers han pres possessió aquest divendres del compte oficial del Twitter de l'Ajuntament de Berga. "Aquest compte ha estat hackejat", asseguren en un missatge que s'ha publicat aquest migdia. Els hackers han canviat la foto de perfil i han qualificat "d'ajuntament corrupte" al consistori berguedà, tant en la descripció del compte com en una piulada on s'assegura que s'ha actuat en aquest sentit contra altres ajuntaments."Poc a poc van caient tots els ajuntaments corruptes. Primer va ser l'Ajuntament de València, després el de Pamplona, Albacete i ara aquest", han piulat.Els usurpadors del compte del consistori també han fet públics missatges privats que els ciutadans havien enviat a l'Ajuntament per aquesta via sense obtenir resposta. "Aquesta és l'atenció que presten als seus ciutadans", han denunciat. Els missatges del compte piratejat han rebut diversos comentaris de berguedans que han protestat per l'acció o bé n'han fet broma.Segons fonts consultades de l'Ajuntament de Berga, de moment s'ha traslladat la incidència a Twitter per a què en tinguin constància. A hores d'ara, el consistori està a l'espera "de poder seguir els passos que ens comuniquin des de l'empresa per recuperar el compte", han indicat les fonts.