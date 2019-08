Salvini presenta una moció de censura contra el primer ministre d'Itàlia

El partit ultradretà Lliga Nord ha presentat una moció de censura contra el primer ministre italià, Giuseppe Conte, un dia després que el seu líder i ministre de l'Interior, Matteo Salvini, donés per trencada la coalició amb el Moviment 5 Estrelles i demanés eleccions anticipades.Davant les divergències entre els socis, la formació ultradretana ha presentat aquest divendres la moció al Senat italià per accelerar la caiguda de l'Executiu. "Massa 'no' fan mal a Itàlia, que, d'altra banda, necessita tornar i créixer i tornar a votar ràpidament. Qui perdi temps perjudica el país i només pensa en la poltrona", apunta una nota difosa pels ultradretans. El Moviment 5 Estrelles i la Lliga governen junts des de l'1 de juliol del 2018.La construcció de la polèmica línia d'alta velocitat entre Torí i Lió, que la Lliga impulsava i el Moviment 5 Estrelles rebutjava, ha sigut l'últim punt de desacord entre els socis de govern. Registrant una moció de censura, el partit de Salvini força que es reobri el Parlament, tancat per vacances.Conte ha respost a les exigències del viceprimer ministre del seu govern en un missatge televisat en el qual l'ha acusat d'electoralisme i de voler forçar uns comicis ara que les enquestes són favorables per ells. En el seu torn, el Moviment 5 Estrelles ha demanat que no es convoquin els comicis fins al setembre, quan preveuen aprovar una norma que redueix el nombre de diputats i senadors.

