El jutge envia a presó el detingut per un intent d'agressió sexual a una dona del Vendrell

Ens arriba la confirmació de la detenció, per part dels Mossos d'Esquadra, del presumpte autor de l'intent d'agressió sexual que es va produir la matinada del dia 25/07 al c/Albinyana del Vendrell. Des del @elvendrell_cat felicitem als @mossos per la seva tasca d'investigació. — El Vendrell (@elvendrell_cat) August 7, 2019

El jutge ha decretat presó provisional per a l’home detingut aquesta setmana per un intent d’agressió sexual a una veïna del Vendrell una de les nits de Festa Major. Segons els Mossos d’Esquadra, l’arrestat ha ingressat a un centre penitenciari aquest divendres.Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres un home per presumptament intentar agredir sexualment una dona al Vendrell la matinada del passat 26 de juliol. En un apunt de Twitter, l'Ajuntament del Vendrell va detallar que els fets van passar al carrer Albinyana del municipi i ha felicitat els Mossos.La policia catalana va informar que l'arrest va ser al municipi del Vendrell, per presumptes delictes contra la llibertat sexual, que el sospitós és un home de 39 anys i que el cas està sota secret de sumari.

