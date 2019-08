Els comuns demanen la compareixença d'Aragonès per la retallada del 6% en el sector públic

Hem demanat la compareixença de @perearagones pel seu anunci de retallades en ple estiu. Amb la nostra proposta de reforma fiscal i els pressupostos generals més progressistes dels darrers anys no estariem així. Cal una nova proposta valenta des de la Generalitat pic.twitter.com/yhm9KfUUyJ — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) August 9, 2019

El grup Catalunya en Comú Podem ha demanat al Parlament la compareixença del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, perquè doni explicacions sobre l'ajust pressupostari a les conselleries i una retallada del 6% a les empreses públiques ordenat pel Departament d'Economia. A la sol·licitud, registrada aquest divendres, reclamen que comparegui en la Diputació Permanent, un fet que s'hauria de produir abans del 16 d'agost.La presidenta del grup, Jéssica Albiach, ha afirmat que amb la seva proposta de reforma fiscal i amb l'aprovació dels pressupostos de l'Estat, els "més progressistes dels darrers anys", ara no estarien en aquesta situació. "Cal una nova proposta valenta des de la Generalitat", ha assegurat a través de Twitter aquest divendres.Els comuns han criticat que Aragonès "aprofita que tothom està de vacances a l'agost per anunciar més retallades". Detallen que volen "explicacions" per saber en què afectaran en concret les noves retallades.

