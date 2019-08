Detenen sis persones d'un grup criminal especialitzat en «furts amorosos»

La policia espanyola ha detingut a Badalona i València tres homes i tres dones d'entre 20 i 49 anys que formaven part d'un grup criminal especialitzat en "furts amorosos", tot i que tampoc dubtaven a utilitzar la violència si ho necessitaven per consumar el robatori, i que actuava de manera itinerant.En un dels registres practicats a Catalunya, es va recuperar un rellotge de luxe valorat en 25.000 euros, que s'ha retornat al propietari. Se'ls atribueixen els delictes de pertinença a grup criminal, robatoris amb força i violència i furts comesos a Santa Cruz de Tenerife, València, Alacant, Múrcia i Sevilla.La investigació va començar a Santa Cruz de Tenerife quan la policia espanyola va rebre la denúncia del robatori d'un rellotge de luxe valorat en 16.000 euros. Dues dones joves s'havien apropat a la víctima quan es trobava a l'exterior d'un centre comercial i, utilitzant diferents excuses per tenir-hi contacte físic, havien acabat forcejant amb ell i li havien arrabassat el rellotge.Els agents van intentar identificar les dues dones i el vehicle que havien utilitzat per fugir. La investigació va apuntar, d'una banda, a dues dones amb nombrosos antecedents policials per delictes contra el patrimoni arreu de l'Estat i, d'una altra, a un home que havia adquirit el vehicle d'un particular de l'illa de Tenerife sense canviar-ne el titular per dificultar la seva identificació.La investigació també va evidenciar que es tractava d'un grup organitzat que actuava en diferents llocs de l'Estat per cometre delictes de furt, sobretot de rellotges de luxe d'homes d'edat avançada amb la tècnica de l'abraçada amorosa. Per la mobilitat i grau d'especialització, la recerca es va ampliar i els agents han pogut acreditar tretze delictes contra el patrimoni a Santa Cruz de Tenerife, Múrcia, Sevilla, València i Alacant.El modus operandi era sempre el mateix: una o dues dones s'apropaven a un home per buscar-hi el contacte físic amb qualsevol pretext i robar-li el rellotge o joies. S'hi afegia una tercera persona que les ajudava a fugir en vehicle.Després de mesos d'investigació, es van detenir dues dones i un home a València i a Badalona, una dona i dos homes. També es van detenir dos homes més relacionats amb el grup per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat per intentar impedir les actuacions de la policia.En els registres practicats es van intervenir una gran quantitat d'objectes de valor, entre els quals sis rellotges de luxe, joies, telèfons mòbil de gamma alta, ordinadors portàtils i més de 4.000 euros en efectiu. L'operació policial per detenir-los es va anomenar Odisseu.

