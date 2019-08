A presó un dels rapers de Violadores del Verso per una agressió a una dona al País Valencià

El cantant de rap Lírico, integrant del famós grup Violadores del Verso (integrat juntament amb Sho Hai i Kase O), ha estat detingut per la policia local d'Alcalà de Xivert-Alcossebre i la Guàrdia Civil per presumptament haver agredit una dona que va ser trobada en una rasa i va haver de ser hospitalitzada. Els fets van passar la matinada de dissabte 3 al diumenge 4 d'agost.La policia local va rebre un avís per part d'un home, que afirmava que una dona estava provocant molèsties al veïnat. En personar-se els agents al lloc dels fets, van observar que l'home que els havia avisat presentava "un alt nivell de nerviosisme i el que semblaven taques de sang" en una sabata i explicava que "havia discutit amb una dona que m'increpa contínuament".Agents de Policia Local i Guàrdia Civil van començar la recerca, van realitzar una batuda a peu per la zona, i van trobar una dona amb greus lesions en tot el seu cos que havia estat llançada a una rasa situada a 200 metres de l'habitatge del detingut.La víctima de l'agressió va ser traslladada a l'Hospital General de Castelló, i, segons han informat a Europa Press fonts sanitàries, va ser traslladada a un hospital de Castella i Lleó, d'on és originària.El raper va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de lesions greus. No obstant això, segons el consistori, per part de l'autoritat judicial i després de les investigacions pertinents, s'ha de determinar si s'ha produït dins l'àmbit de la violència de gènere.Des de l'Ajuntament d'Alcalà-Alcossebre, s'ha valorat "la bona tasca realitzada pels agents en poder localitzar la víctima -malgrat la versió contradictòria aportada pel detingut-, així com la bona coordinació existent entre la Policia Local i la Guàrdia Civil ".

