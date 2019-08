«Qwixx»: forçant els daus

La distribució binomial especifica el nombre de vegades que pot tenir lloc un determinat esdeveniment repetint un nombre de vegades l'experiment, tenint en compte quina és la probabilitat de que passi cada vegada que el repetim. L'aplicació més àmpliament coneguda i aplicada en jocs de taula de la distribució binomial és la tirada de dos daus. Tothom coneix quantes vegades pot sumar dos o quantes vegades pot donar set. La típica piràmide que formen la combinació de les tirades de dos daus ens mostren que el resultat 7 és el mes fàcil obtenir i per contra el 2 i el 12 els que menys probabilitats tenen de donar-se. Jugar amb aquesta probabilitat i combinatòria de resultats està abundantment utilitzada en molts jocs de taula, des del popular Kiriki fins a un dels darrers èxits de jocs de tirar daus i anotar-ne el resultat: el Qwixx A l'inici de la partida cada jugador rep un petit full on apareixen quatre recorreguts de quatre colors diferents amb els nombres típics resultat de la tirada de dos daus: del 2 al 12. Dos d'aquests recorreguts són en ordre ascendent i els altres dos, descendent. El vostre objectiu serà aconseguir marcar tants números com pugueu.Quan sigui el vostre torn rebreu sis daus: dos de color blanc i els altres quatre de la resta de colors dels recorreguts. Tirareu els daus i haureu d'escollir una combinació de 2 daus amb la qual marcar un dels nombres que encara no tingueu marcat en els vostres recorreguts. El problema està en que un cop heu marcat un nombre ja no en podreu marcar cap que estigui a la seva esquerra. Així, en els recorreguts ascendents no podreu tornar a ratllar nombres inferiors al darrer que hàgiu ratllat i a l'inrevés en els recorreguts descendents. A mida que avança la partida, les probabilitats de poder ratllar un nombre se us aniran reduint, i serà més factible que no pugueu marcar cap nombre i haureu d'anotar-vos un error.I quan no sigui el vostre torn, també podeu aprofitar la tirada de daus dels altres jugadors per marcar nombres al vostre full, però en aquest cas, és opcional, així que si no trobeu cap combinació possible, no estareu obligats a cometre un error.Quan algú acumuli 3 errors, la partida s'haurà acabat i comptareu els punts per veure qui ha sabut jugar millor amb les probabilitats dels daus i marcar més nombres al seu full.Qwixx evoluciona descaradament de la família de jocs de daus de bar, en els quals els jugadors van alternant tirades d'un grapat de daus i decideixen quina de les cares obtingudes utilitzen cada ronda per aconseguir el màxim de punts. El referent més clàssic d'aquest tipus de jocs són els que utilitzen els daus de pòquer. Però Qwixx li afegeix tres detalls addicionals.Primer, que no us heu de dedicar a triar una de les cares de daus, sinó que heu de combinar els daus per aconseguir els valors de la seva suma. Segon, que el joc us obliga a valorar la presa de riscos, ja que anotar un valor us en descarta d'altres i voldreu allargar al màxim la vostra partida per no ser els primers en cometre tres errors. I tercer, que la tirada de cada torn no és única per al jugador que la fa si no que sempre podreu intentar utilitzar-la per anotar-vos algun nombre extra al full. Això fa que estigueu jugant constantment.D'uns anys ençà, els jocs de "tirar i escriure" s'han posat de moda. Avui en dia cada mes n'apareixen de diferents, evolucionen en novetats i en complexitats. En aquest punt Qwixx és una molt bona opció si voleu descobrir aquesta mena de jocs i a partir d'aquí, ampliar la varietat i complexitat amb tota la resta.Nom del joc:Autor:Editorial:Número de jugadors:Temps de joc:Edat:Autor de jocs de taula i membre del grup d’assessorament de jocs de taula Santa Clara

