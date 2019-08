​El canvi climàtic provoca una pèrdua del 33% en la collita de cereal a Catalunya

Els pagesos catalans han recol·lectat aquest 2019 un total de 793.888 tones de cereal, un 33% menys que l'any passat. El motiu, segons han explicat des de l'Associació Agrària de Joves Agricultors és el canvi climàtic. Les fortes pluges de la tardor van retardar la sembra i, després, no va ploure en tres mesos.La presidenta d'ASAJA, Rosa Pruna, ha explicat que la campanya ha estat "irregular" a tot el territori. Girona i la Catalunya Central són les úniques demarcacions on s'ha salvat la temporada, mentre que a Lleida és on s'han registrat més pèrdues (38%). Pruna creu que, lamentablement, això tindrà conseqüències per a la butxaca dels consumidors. "Amb l'excusa que hi ha menys producció, els intermediaris poden apujar el preu, tot i que al pagès se li continua pagant el mateix, un preu molt baix", ha afegit.

