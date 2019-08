El govern espanyol diu que el que ha de fer l'Open Arms és anar al «port segur més proper»

El govern espanyol continua sense fer passes per obrir algun port i acollir el vaixell de la ONG Open Arms que fa una setmana que navega al Mediterrani amb 121 persones a bord. La ministra portaveu en funcions, Isabel Celáa, ha dit que el que ha de fer el capità del buc és conduir-lo al port segur més proper, sense valorar que Itàlia i Malta continuen negant-li l'entrada.Celáa s'ha limitat a dir que "òbviament" els ports els han de rebre perquè és un cas d'un vaixell que navega amb tripulació en "estat de risc". "No entraré a dir si aquests països compleixen o no la legislació", ha afegit. La portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez insisteix que Espanya compleix amb la seva obligació i fa rescats "a diari" i que acollint l'any passat l'Aquàrius va fer que la UE es sentís "com a pròpia" la política migratòria. Ara bé, diu que no es pot donar la imatge que Espanya sigui "l'única que salva vides".