GUIA Rock, rumba, reggae, pop... i aquesta setmana, quin festival toca?

Festival de Peralada Quan? Del 4 de juliol al 17 d'agost. On? Carrer Nou de Sant Joan, s/n, 17492 Peralada, Girona. Preu: De 30 a 140 euros. Artistes destacats: Jessie J., Ludovic Tézier, Sondra Radvanovsky i Juan Diego Flores. Festival que acull el Castell de Peralada, a Girona. Durant diverses setmanes d'estiu tindran lloc diversos concerts i espectacles de gèneres que van des de l'òpera fins al pop.Del 4 de juliol al 17 d'agost.Carrer Nou de Sant Joan, s/n, 17492 Peralada, Girona.De 30 a 140 euros.Jessie J., Ludovic Tézier, Sondra Radvanovsky i Juan Diego Flores. Més informació aquí.

Festival Porta Ferrada Quan? Del 4 de juliol al 20 d'agost. On? Z. Port, 1, 17220 Sant Feliu de Guíxols, Girona. Preu: Des de 10 euros. Artistes destacats: Manolo García, Manuel Carrasco, Marea, Amaia i Beret. El festival de Sant Feliu de Guíxols no només ofereix una variada proposta musical, sinó que també presenta una interessant oferta d'espectacles i altres disciplines.Del 4 de juliol al 20 d'agost.Z. Port, 1, 17220 Sant Feliu de Guíxols, Girona.Des de 10 euros.Manolo García, Manuel Carrasco, Marea, Amaia i Beret. Més informació aquí.

Festival de Jazz de València Quan? Del 26 de juny al 7 de setembre. On? Palau de la Música de València (Passeig de l'Albereda, 30, 46023 València). Preu: De 14 a 42 euros. Artistes destacats: Melisa Aldana Cuarteto, Nes, Madeleine Peyroux i Bobby McFerrin. Enguany serà la primera edició en que el festival es prolongarà durant tots els mesos d'estiu. En total, es duran a terme 30 actuacions amb més de 300 músics.Del 26 de juny al 7 de setembre.Palau de la Música de València (Passeig de l'Albereda, 30, 46023 València).De 14 a 42 euros.Melisa Aldana Cuarteto, Nes, Madeleine Peyroux i Bobby McFerrin. Més informació aquí.

Estereofònics Quan? De l'1 de juny al 21 de setembre. On? Castell d’Aro, Platja d’Aro i S'Agaró. Preu: gratuït. Artistes destacats: Gertrudis, Orquestra Selvatana, Hotel Cochambre i The Arrogants. Varietat és el que descriu els diversos concerts i espectacles d'Esterofònics. Nombroses bandes, cantants i músics de tots els gèneres desfilaran pels seus escenaris durant l'estiu.De l'1 de juny al 21 de setembre.Castell d’Aro, Platja d’Aro i S'Agaró.gratuït.Gertrudis, Orquestra Selvatana, Hotel Cochambre i The Arrogants. Més informació aquí.

Nits de Jazz a Platja d'Aro Quan? Del 5 de juliol al 30 d'agost. On? Platja del Cavall Bernat (Platja d'Aro). Preu: gratuït. Artistes destacats: The Sey Sisters, White Pepper, Carola Ortiz Quartet i Big Dani Pérez. El jazz serà el protagonista de les nits d'estiu de Platja d'Aro. Els espectadors podran gaudir de la música d'algunes de les formacions amb més projecció del panorama català.Del 5 de juliol al 30 d'agost.Platja del Cavall Bernat (Platja d'Aro).gratuït.The Sey Sisters, White Pepper, Carola Ortiz Quartet i Big Dani Pérez. Més informació aquí.

Talarn Music Experience Quan? Tot l'any. On? Talarn (Pallars Jussà). Preu: de 15 a 45 euros. Artistes destacats: Koers, Elefantes, Lildami, Morgan, Marcel Lázara i Júlia Arrey i el Dj Dr. No. El Talarn Music Experience és un festival que se celebra a Lo Quiosc de Talarn, al Pallars Jussà. Enguany ha crescut programant un total de 14 concerts de gener fins a novembre i combina música i gastronomia.Tot l'any.Talarn (Pallars Jussà).de 15 a 45 euros.Koers, Elefantes, Lildami, Morgan, Marcel Lázara i Júlia Arrey i el Dj Dr. No. Més informació aquí

Festival Cap Roig Quan? Del 12 de juliol al 21 d'agost. On? Jardí Botànic de Cap Roig, Camí del Rus, s/n, 17210 Calella de Palafrugell. Preu: de 20-300 euros. Artistes destacats: Sting, Maluma, Sílvia Pérez Cruz, Aitana, David Bisbal i Morat. El Cap Roig és un festival de música i dansa que des del 2001 acull artistes nacionals i internacionals de gran renom.Del 12 de juliol al 21 d'agost.Jardí Botànic de Cap Roig, Camí del Rus, s/n, 17210 Calella de Palafrugell.de 20-300 euros.Sting, Maluma, Sílvia Pérez Cruz, Aitana, David Bisbal i Morat. Més informació aquí.

Els Lax'n'Busto en ple concert a l'Acampada Jove 2011. Foto: ACN

3. Setmana del 5 a l'11 d'agost

Sam Sam Festival Quan? Del 15 al 17 d'agost. On? Passeig Marítim, 115 (Cunit, Tarragona). Preu: 30 euros. Artistes destacats: Ítaca Band, Baino Di Lion, Cultrum, Morodo i Rapsusklei. Dancehall, dub, fusin, hip-hop i reggae. Una combinació explosiva que garantirà els balls a tots els assistents. Enguany, un nou format ampliat fins a tres dies plens de diversió.Del 15 al 17 d'agost.Passeig Marítim, 115 (Cunit, Tarragona).: 30 euros.Ítaca Band, Baino Di Lion, Cultrum, Morodo i Rapsusklei. Més informació aquí. Rototom Sunsplash Quan? Del 16 al 22 d'agost. On? Benicàssim, Castelló. Preu: De 35 a 230 euros. Artistes destacats: The Abyssinians, Marga Mbande, Macaco, The Next Generation i Lila Iké. La festa per excel·lència de la música reggae celebra la seva la seva 26ena edició. Centenars de concerts es combinen amb activitats culturals i de compromís social.Del 16 al 22 d'agost.Benicàssim, Castelló.De 35 a 230 euros.The Abyssinians, Marga Mbande, Macaco, The Next Generation i Lila Iké. Més informació aquí. Rabolagartija Festival de Villena Quan? Del 15 al 18 d'agost. On? Poliesportiu de Villena, Alacant. Preu: De 45 a 55 euros. Artistes destacats: Rozalén, Morat, La Pegatina, SFDK, Juanito Makandé i Natos y Waor. Villena acull un esdeveniment de tres dies amb dos escenaris i molts més grups que en passades edicions. Els espectadors podran gaudir de més de 40 hores de música diversos gèneres.Del 15 al 18 d'agost.Poliesportiu de Villena, Alacant.De 45 a 55 euros.Rozalén, Morat, La Pegatina, SFDK, Juanito Makandé i Natos y Waor. Més informació aquí.

La cantant Pavvla serà a Empúries Foto: Luup Music

Bioritme Quan? Del 22 al 25 d'agost. On? Al Pantà de Sau (Osona). Preu: 79 euros. Artistes destacats: SFDK, Auxili, Roba Estesa, Zoo, Oques Grasses. La música i la natura s'uneixen per donar lloc al Bioritme. L'objectiu és, a part d'oferir una proposta musical variada, conscienciar sobre la importància de tenir cura de l'ecosistema. Per això, entre d'altres accions, tots els productes alimentaris del festival són de Km0 i ecològics.Del 22 al 25 d'agost.Al Pantà de Sau (Osona).79 euros.SFDK, Auxili, Roba Estesa, Zoo, Oques Grasses. Més informació aquí. Ripollet Rock Quan? El 23 d'agost. On? Parc Dels Pinetons, Ripollet, Barcelona. Preu: gratuït. Artistes destacats: H.E.A.T, The Unity, Siroll!, Jolly Joker i Dekta. El rock es deixarà sentir a Ripollet el tercer cap de setmana d'agost. Grans bandes internacionals i nacionals participaran al festival, molt esperat seguidors d'aquest gènere musical.El 23 d'agost.Parc Dels Pinetons, Ripollet, Barcelona.gratuït.H.E.A.T, The Unity, Siroll!, Jolly Joker i Dekta. Més informació aquí. DGTL Barcelona Quan? Del 23 al 24 d’agost. On? Rambla Prim, 2-4 08019, Barcelona. Preu: De 45 a 175 euros. Artistes destacats: Barnt & Roman Fügel, Marco Carola, Paco Osuna, Jeff Mills i Len Faki. Aquesta és una experiencia musical variada, que combina grans noms amb talents emergents, tant locals com internacionals. L'art i la tecnologia també hi tenen un paper molt important.Del 23 al 24 d’agost.Rambla Prim, 2-4 08019, Barcelona.De 45 a 175 euros.Barnt & Roman Fügel, Marco Carola, Paco Osuna, Jeff Mills i Len Faki. Més informació aquí. Mediterránea Festival Quan? Del 23 al 24 d'agost. On? Tavernes de Valldigna, València. Preu: de 22 a 56 euros. Artistes destacats: Love of Lesbian, Sidecars, Juanito Makandé, Miss Caffeina i Iván Ferreiro. Es tracta d'un festival de música pop i indie dels grups espanyols més influents actualment. Tot això, combinat en un espai privilegiat.Del 23 al 24 d'agost.Tavernes de Valldigna, València.de 22 a 56 euros.: Love of Lesbian, Sidecars, Juanito Makandé, Miss Caffeina i Iván Ferreiro. Més informació aquí.

6. Setmana del 26 d'agost a l'1 de setembre

Amb el bon temps, la calor i les vacances arriba també l'època de més festivals musicals. Des de finals de juny fins a mitjans de setembre, municipis d'arreu dels Països Catalans acullen més d'una cinquantena de concerts i espectacles per a tots els públics i gustos: rock, pop, indie, electrònica... No hi ha excuses, hi ha festivals de tota mena i a tot arreu, només cal saber on anar i quan s'hi ha d'anar.És per això queha fet el recull més exhaustiu dels festivals més importants que tenen lloc aquest estiu a Catalunya, el País Valencià i les illes Balears: organitzats per setmanes, només cal clicar damunt de cada festival per conèixer les dates, la localització, el preu i els caps de cartell. Ja no tens excusa per no gaudir de bona música en directe.

