El jutge permet que hi hagi futbol els divendres, però no els dilluns

Hi haurà futbol els divendres, però no els dilluns. Tal com ha avançat El Español , aquesta és la mesura cautelar que ha pres el jutge mentre el jutjat mercantil dicta sentència pel conflicte obert entre la Lliga de Futbol Professional (LFP) i la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) en relació al calendari de Lliga.La decisió accepta en part la petició de la LFP, que demanava jugar divendres i dilluns, a més dels caps de setmana. D'aquesta manera ja queda clar quan debutarà el Barça a la Lliga 2019/20: serà divendres dia 16 a les 21h contra l'Atlètic de Bilbao a San Mamés.Provisionalment, per tant, la Lliga es disputarà divendres, dissabte i diumenge, però no dilluns. Això serà així mentre es resol la qüestió de fons, que no és altre que decidir qui té competència per fixar el calendari de la competició, si la LFP -que presideix Javier Tebas- o la Federació -que encapçala Luís Rubiales. De moment, amb la mesura cautelar, la balança es decanta per Tebas, però encara no és definitiu i podria canviar.

