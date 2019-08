Detenen tres persones relacionades amb la baralla mortal al Born

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres tres persones que estarien relacionades amb la baralla a la placeta del Comerç de Barcelona i en què un home de 45 anys va morir per les ferides que va rebre, segons han confirmat fonts policials.Agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) han traslladat dues persones a la comissaria de les Corts, on la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), que s'encarrega de la investigació, les ha detingudes per la seva presumpta relació amb la baralla mortal, que va tenir lloc aquest dijous a la tarda en aquest espai proper a Arc de Triomf.El ferit, de nacionalitat marroquina, va ser traslladat a l'hospital però no se li va poder salvar la vida. En la baralla es van utilitzar ampolles de vidre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor