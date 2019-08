La gran ofensiva de Disney per destronar Netflix

.@Marvel fans, unite! Elizabeth Olsen and @Paul_Bettany star as Wanda Maximoff and The Vision in a new #DisneyPlus series, WandaVision. — Disney (@Disney) 11 d’abril de 2019

In year one, you'll be able to rediscover more than 7,500 episodes and 500 films from our library on #DisneyPlus. — Disney (@Disney) 11 d’abril de 2019

Looking for all the latest #DisneyPlus news in one spot? Follow this thread for live updates from 2-6 p.m. PT today! pic.twitter.com/6qoNHbhwpO — Disney (@Disney) 11 d’abril de 2019

More from @Marvel: Loki, a new series starring Tom Hiddleston, is coming to #DisneyPlus. — Disney (@Disney) 11 d’abril de 2019

Anthony Mackie and Sebastian Stan are teaming up in The Falcon and The Winter Soldier, a @Marvel series on #DisneyPlus. — Disney (@Disney) 11 d’abril de 2019

Disney vol destronar Netflix com a millor plataforma de contingut en streaming amb una ofensiva total. La multinacional de l'entreteniment ha fet públiques les novetats que oferirà el nou espai digital: esports i encara més sèries, les que no són de contingut propi. Disney+ ha adquirit la cadena esportiva més famosa dels Estats Units, ESPN, i Hulu, una plataforma més petita que oferia els seus continguts a altres més grans.La plataforma, que s'estrenarà el pròxim 12 de novembre (als Estats Units, però no hi ha data encara per Europa), oferirà aquestes tres opcions (esports, sèries i tot el contingut Disney) per un preu de 12,99 dòlars. Encara han de determinar si aquesta oferta arribaria a altres continents, com a Europa, ja que cadenes com ESPN i Hulu no se sintonitzen ni tenen drets esportius o d'emissió. Aquest moviment és una jugada ofensiva per part de Disney, que espera entrar al mercat de plataformes amb molta força (com va fer Amazon Prime) i avançar-se als possibles moviments que faci Apple, que també va explicarNo és pas la primera vegada que Netflix explica quines seran les ofertes de streaming que oferirà la plataforma. A través d'un fil des del compte oficial de Twitter, Disney ja va anunciar el passat abril grans noms: una nova sèrie de Star Wars, diverses noves sèries de personatges de les pel·lícules de Marvel i totes les temporades d'Els Simpsons, a més d'altres continguts com una nova sèrie de High School Musical.Una gran quantitat de pel·lícules estaran disponibles amb el llançament de la plataforma. Disney ha anunciat que tots els films de Pixar, de Star Wars i de Marvel, inclosa l'estrenada als cinemes Capitana Marvel, hi seran des del primer dia. També totes les produccions de Disney Channel, unes 100 i més de 5.000 episodis de les sèries de contingut propi del canal infantil i juvenil.Un total de 500 pel·lícules i més de 7.500 capítols de sèries. Aquesta és la previsió de Disney Plus per al seu llançament.La nova plataforma de Disney, segons informa l'empresa, portarà a un nou nivell de personalització aquest tipus de portals. Permetrà una personalització de tots els usuaris, arribarà al màxim possible de regions del món només en la seva sortida al mercat i la creació d'un avatar. Arran de la compra per part de Disney de la multinacional de superherois, Marvel tindrà un ampli protagonisme en la nova plataforma . L'empresa ja va anunciar novetats a l'abril però arran de la Comic Con 2019, Marvel va presentar tot el nou catàleg de pel·lícules (que passaran primer pel cinema) i de sèries (que aniran directes a Disney+).L'ofensiva de Disney canviarà per complet el mercat de les plataformes de streaming. La incògnita és com afectarà aquest moviment a Europa i a casa nostra, amb una menor repercussió que a altres països i continents. La lluita per destronar Netflix i perquè aquesta mantingui el regnat serà agressiva. Caldrà esperar si podrem gaudir de Disney+ al complet a Catalunya.

