Sánchez se centra en acordar un programa amb Podem i obre la porta als independentistes

"Es parlarà amb tothom". La frase és de la portaveu del govern espanyol en funcions, Isabel Celaá. Ha servit per confirmar el que, poca estona abans, havia assegurat Pedro Sánchez després d'una reunió amb el sector de la cultura: els partits independentistes formaran part de les converses per abordar la investidura , per ara bloquejada. Els contactes no seran directes, en tot cas, sinó que existeixen moltes opcions que es produeixin amb Adriana Lastra, portaveu del PSOE. En tot cas, el líder socialista ja els inclou en l'equació, per bé que no té intenció de "dependre" d'ells.En l'anterior investidura, Lastra es va reunir amb ERC, però no va mantenir cap contacte amb Junts per Catalunya (JxCat), un fet decisiu per entendre el vot negatiu de l'espai liderat per Carles Puigdemont en la votació al Congrés. En tot cas, tal com ha apuntat Sánchez i ha afermat després la portaveu en funcions, la idea és proposar a finals d'agost un programa "obert i progressista" que serveixi com a base per la negociació. Fins al 23 de setembre hi ha temps per evitar noves eleccions.La vista de la Moncloa està posada en Unides Podem, malgrat la desconfiança existent. Els socialistes volen tenir contactes amb les formacions "susceptibles" de fer costat a la investidura, i al mateix temps segueixen pressionant el PP i Ciutadans per tal que s'abstinguin. Una possibilitat que cap de les dues formacions té previst, especialment en el cas dels d'Albert Rivera. El líder de la formació taronja ja ha confirmat que ni tan sols assistirà a la ronda de reunions que Sánchez mantindrà amb els populars i Pablo Iglesias. En l'anterior ronda ja es va abstenir d'anar a la Moncloa.Celaá ha apuntat que és una "falta de respecte" que el PP hagi demanat un pas al costat de Sánchez. Ara la prioritat és, un cop aparcat el govern de coalició, un acord de programa que serveixi per evitar nous comicis i al qual els d'Iglesias s'hi puguin afegir a través del suport parlamentari. "El país necessita un programa progressista", ha assegurat la portaveu del govern espanyol en funcions. Amb el PNB hi haurà una reunió el 19 d'agost, ja programada des de fa setmanes i que no s'ha alterat.Celaá ha destacat l'agenda "molt important i completa" que està tenint Sánchez per tal de "llaurar un espai comú de l'esquerra" destinada a formar ja un govern. "El volem quant abans millor, que no hi hagi cap dubte", ha apuntat la portaveu de l'executiu espanyol, que ha tornat a apel·lar a la "responsabilitat de tothom" per no anar a noves eleccions. A Podem els ha demanat que negociïn el nou programa, i a PP i a Ciutadans, que no "bloquegin" la investidura del líder del PSOE."A l'octubre hi haurà qüestions molt delicades" com per estar en funcions, ha destacat Celaá, en referència implícita a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes, prevista a partir de la segona quinzena de setembre. "No es tracta de regalar un govern a Sánchez, sinó de donar a Espanya el que necessita", ha apuntat la dirigent socialista, que ha criticat que el PP demani un pas al costat del líder del PSOE i ha demanat a Podem "recuperar la confiança".La situació entre les dues formacions no és precisament bona, i Sánchez va certificar el divorci aquest dimecres en una compareixença a Marivent després de l'audiència estival amb el rei Felip VI. El monarca es va pronunciar en contra de la repetició de les eleccions, i Celaá ha volgut deixar clar que la Moncloa comparteix aquesta visió, encara que hi ha veus de l'entorn de Sánchez que no descarten nous comicis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor