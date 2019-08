Empresa i vigilants de seguretat discrepen sobre el compliment dels serveis mínims a la vaga del Prat

La cap de Recursos Humans de Trablisa, Pilar Albacete, assegura que s'estan complint els serveis mínims del 90% en la primera jornada de vaga dels vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat. Albacete ha llançat un missatge "tranquil·litzador" envers els usuaris i ha remarcat que "els filtres estan funcionant amb normalitat".Amb tot, ha reconegut que a les nou del matí hi ha hagut una acumulació de passatgers a la T2 que ha provocat cues de fins a 40 minuts. El Comitè de Vaga ha advertit que és "impossible" que s'hagi assolit la xifra del 90% que va fixar la delegació del govern perquè "no hi ha prou personal". A més, ha denunciat que els filtres estan operant amb un treballador menys del que estipula el contracte i ha alertat que els controls d'equipatge aleatoris s'han reduït a la meitat.Pilar Albacete ha explicat que fins les nou del matí l'activitat a la T1 ha estat totalment normal i que després sí que s'han detectat alguns moments de major afluència de viatgers generant un temps d'espera que en cap cas ha superat els disset minuts. A la T2 sí que s'ha registrat un repic d'activitat al voltant de les nou del matí, quan hi ha hagut una entrada de 7.200 passatgers de cop. Això ha generat cues de prop de quaranta minuts. La resta del matí, però, la situació ha estat estable i el temps d'espera ha rondat els quinze minuts segons Trablisa.Per la seva part, el portaveu del Comitè de Vaga, Fidel Gómez, ha negat que s'estiguin complint els serveis mínims del 90% perquè "no hi ha prou personal". Ha explicat que tot i que tots els vigilants que han rebut l'ordre de treballar aquest divendres ho han fet, n'hi ha una cinquantena que estan de vacances i una trentena que estan de baixa. "Ja vam dir que seria impossible que es pogués assolir aquesta xifra", revela.Així mateix, ha denunciat que tot i que s'han obert tots els filtres - un total de quinze entre les dues terminals - aquests estan operant amb cinc empleats enlloc dels sis que marca el concurs que va guanyar Trablisa l'any 2018."Ens sorprèn perquè és temporada alta, Aena no ha dit res i la Guàrdia Civil ho ha autoritzat", indica.Gómez assegura que el fet que hi hagi un empleat menys a cada filtre suposa que no s'estan duent a terme els protocols de seguretat pertinents. En concret detalla que s'han reduït a la meitat els controls aleatoris d'equipatge. "Es basen en revisar el 5% de les maletes que passen per l'escànner", ha explicat Gómez que ha assenyalat que el que es comprova per exemple és la presència d'explosius o d'altres substàncies que no estan permeses a l'interior dels avions.També denuncia que l'empresa "ha portat sis treballadors de l'aeroport de Mallorca als quals els ha doblat el sou i els ha pagat l'hotel i les dietes" . "En la reunió de mediació amb la Generalitat van dir que no podien apujar-nos el sou perquè s'escapava del seu pressupost i ara en canvi sí que poden fer front a aquesta despesa", ha lamentat. L'empresa també ha negat aquest extrem i ha dit que demanar suport a altres aeroports de l'Estat és una pràctica habitual en temporada alta.

