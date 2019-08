Rivera tornarà a plantar Sánchez: «No col·laborarem amb l'espectacle»

El líder de Cs, Albert Rivera, no es reunirà amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, per negociar una possible abstenció per a la investidura. El número 2 del partit taronja, José Manuel Villegas, ho ha confirmat a RNE i ha justificat que no és cap "deslleialtat" perquè, segons apunta, ja han anat a tres reunions amb Sánchez després de les eleccions i ja li han expressat amb "claredat" que no es mouran del 'no'."Sap perfectament quina és la nostra posició sobre la investidura i anar a més reunions és perdre el temps o col·laborar en l'intent de distreure l'atenció", ha manifestat Villegas, que afegeix que no "col·laboraran" en "l'espectacle de Sánchez". Rivera tampoc va assistir a la ronda amb motiu del primer intent d'investidura, el 25 de juliol.

