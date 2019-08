Els manters responsabilitzen «Colau i els seus aliats» de la persecució policial

El Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona ha retret a l'Ajuntament les polítiques de gestió del "top manta" impulsades en aquest inici de mandat i han avisat al consistori que continuaran venent la seva mercaderia perquè és "l'única opció que tenen". Després de la detenció d'un manter -que encara continua sota custòdia policial- aquest dijous a la Rambla, el sindicat ha acusat l'alcaldessa, Ada Colau, i "els seus aliats" de ser "els únics responsables" de la persecució policial contra els venedors, en una roda de premsa a la botiga Topmanta del Raval.El portaveu del col·lectiu Aziz Faye ha interpel·lat directament Colau per exigir solucions al seu govern. "Si no es resol el problema, quan Colau torni de vacances pot trobar molts manters davant de l'Ajuntament". Faye ha demanat "respecte" per als venedors i ha instat Barcelona en Comú i el PSC a complir les promeses d'abordatge social de la venda ambulant que havien posat sobre la taula abans de les eleccions municipals del maig.En aquest sentit, Faye ha retret a l'Ajuntament que utilitzi les polítiques de seguretat com a "pretext per atacar els pobres" i ha apel·lat als votants de comuns i socialistes: "que vegin com han canviat les seves polítiques".El passat mandat, el sindicat ja va plantejar a l'Ajuntament nou projectes d'ocupació per poder generar llocs de feina per als manters i fer possible que puguin deixar la manta. Les iniciatives plantegen la creació d'una cooperativa de cultiu ecològic, un taller de serigrafia i impressió, un centre cultural africà, una promotora d'espectacles de cultura africana, una perruqueria, la contractació de pescadors, un taller de costura, un restaurant de menjar africà i la creació d'espais comercials per poder vendre productes d'artesania.Amb el nou mandat ja iniciat, el sindicat assegura que el govern municipal no s'ha posicionat sobre les propostes i argumenta que, en molts casos, no té competències per tirar endavant les iniciatives. "Això vol dir que seguiran amb la repressió", ha etzibat Faye, per a qui la taula que el consistori vol convocar la setmana que ve "no solucionarà res".Tot i això, el sindicat insisteix en la viabilitat dels seus projectes. Cada un donaria feina a grups d'entre 15 i 30 persones i demanen finançament a les administracions per poder tirar-los endavant.Un altre dels portaveus del sindicat, Lamine Sarr, ha qualificat de "salvatge i inadmissible" la detenció d'aquest dijous a la Rambla, mentre que Faye ha demanat coherència a Colau. "Qui la creurà quan parli de ciutat refugi? Es pensa que som ximples?", ha dit.El sindicat també ha qüestionat la suposada afectació al comerç de proximitat que provoquen els manters i que l'Ajuntament vol combatre a través d'una campanya presentada la setmana passada. "Les multinacionals generen més pèrdues als comerciants però és més fàcil atacar al pobre", ha apuntat Sarr.El sindicat ha comptat aquest divendres amb el suport de SOS Racisme. El seu representant, Cheick Drame, ha lamentat que l'Ajuntament i el Govern posin el focus de les polítiques de seguretat sobe els manters i ha insistit en una reforma de la llei d'estrangeria com a via per regularitzar la situació dels venedors.Els manters continuen a l'espera que l'Ajuntament convoqui la setmana que ve la taula per explorar solucions socials i laborals a la venda ambulant i, mentrestant, insten al consistori a solucionar la situació "d'emergència" creada pel dispositiu policial permanent de Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Policia Portuària, impulsat per Albert Batlle.

