VÍDEOS L'actor Richard Gere porta provisions a l'Open Arms

Ser padre no entiende de colores ni fronteras.#RichardGere también lo es. ❤️#PuertoSeguroYa pic.twitter.com/BIK4u9cbOr — Open Arms (@openarms_fund) August 9, 2019

Por fin una pequeña buena noticia.

Llegan víveres al #OpenArms y contamos con un compañero de tripulación excepcional #RichardGere #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/IgrTZyU6KI — Open Arms (@openarms_fund) August 9, 2019

El actor Richard Gere llega al barco @openarms_fund para llevar víveres a los 121 migrantes que viajan a bordo. La embarcación lleva ocho días en el Mediterráneo a la espera de un puerto seguro en el que desembarcar #Misión65OpenArms



(▶ Vídeo de nuestra compañera @yalvareztv) pic.twitter.com/fSHtqMYtXS — 24h (@24h_tve) August 9, 2019

El vaixell Open Arms, amb 121 persones rescatades al Mediterrani a bord des de fa vuit dies, ha rebut provisions de menjar i aigua aquest divendres i la visita de l'actor Richard Gere, tal com ha informat l'ONG a través del seu compte de Twitter.Una petita embarcació, amb Richard Gere entre la tripulació, ha assistit l'Open Arms amb vitualles com fruita, verdura i pasta. L'Open Arms recrimina a Europa que no sigui "capaç de donar un port per a aquestes persones en vuit dies".En un altre tuit publicat aquest divendres, per a l'ONG, aquesta actitud d'Europa és de "vergonya", "mentre un grapat de voluntaris es deixen la pell" per cuidar les persones rescatades al mar quan intentaven arribar a Europa i "donar-los esperança". L'Open Arms espera des de la setmana passada un port on desembarcar.Amnistia Internacional també ha sortit al pas del silenci que la Unió Europea manté en relació al vaixell. L'organització ha exigit a les autoritats europees que ofereixin de manera "immediata" un port segur on atracar a l'embarcació de l'ONG catalana i ha retret el pols que mantenen els governs de l'estat espanyol, Itàlia i Malta, que per ara han tancat la pota a la possibilitat que el vaixell desembarqui en algun dels seus ports.

