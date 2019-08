Els vigilants de seguretat del Prat denunciaran l'empresa per vulneració del dret de vaga

La presidenta del comitè d'empresa de Trablisa, Genoveva Sierra, presentarà aquest divendres una denúncia a l'empresa davant Inspecció de Treball i en un jutjat de guàrdia per presumpta vulneració del dret de vaga i amenaces als vigilants de seguretat. En declaracions a l'ACN, Sierra ha explicat que un grup de set empleats que no tenia la carta de serveis mínims s'han presentat a les quatre del matí al seu lloc de treball per si de cas hi estaven cridats però els han confirmat que no, moment en què s'han acollit al dret de vaga. Segons Sierra, instants després el director corporatiu els ha comentat que havien de treballar igualment i que sinó "haurien d'acatar les conseqüències". La cap de Recursos Humans de la companyia, Pilar Albacete, ha negat aquestes acusacions i ha assegurat que l'únic que han fet és notificar-los quins serveis mínims hauran de fer en els propers dies.Genoveva Sierra s'ha mostrat molt crítica amb la direcció de Trablisa i ha lamentat que la companyia hagi amenaçat set treballadors dient-los que hi hauria "represàlies" si no acataven les ordres de treballar aquest divendres. La cap de Recursos Humans de la concessionària, Pilar Albacete, ha dit que aquestes acusacions són "absolutament falses" i ha advertit que el que ha fet la companyia és notificar-los quins són els serveis mínims que hauran de fer mentre duri aquesta protesta.En aquest sentit ha advertit que aquesta vaga és "abusiva i il·legal" i ha retret al Comitè d'Empresa que l'estigui mantenint. "És una vaga novatòria que vol dir que pretén alterar el que les parts de bona fe van pactar quan van arribat a un acord", ha assenyalat. Albacete ha recordat que va haver un laude d'obligat compliment l'any 2017 i ha indicat que l'actual conveni va actualitzar-se el passat mes de juny. "Quan tu fas una negociació existeix un deure implícit de les pròpies parts de no adoptar cap mesura de conflicte això està en els propis convenis i està regulat en el decret que regula el dret a vaga", ha sentenciat.La presidenta del comitè de Trablisa, Genoveva Sierra, també ha denunciat que les bosses que tenen per als passatgers que han de passar líquids pels controls de seguretat van desaparèixer ahir per la nit. "No n'hi ha cap. O parlem de seguretat o parlem de rapidesa, les dues coses són incompatibles", ha afirmat.Segons ha indicat, el protocol estableix que si els passatgers no porten les bossetes s'han d'aturar els escàners i informar-los i que els treballadors així s'hi ha compromès per no tenir una sanció. Sierra també ha lamentat que hi hagi treballadors "afins a l'empresa" que faran hores extres durant la vaga o treballaran en festius.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor