Netflix fitxa els creadors de «Joc de trons»

Ofensiva de Netflix contra el seu principal competidor, HBO. La plataforma de contingut en streaming ha fitxat els creadors d'una de les sèries de més èxit dels últims anys, Joc de trons. Segons han informat diversos mitjans, David Benioff i D. B. Weiss es van reunir amb totes les plataformes, però va ser Netflix qui els va convèncer. D'aquesta manera, tots dos crearan continguts per a la plataforma per un preu d'uns 180 milions d'euros.El cap de continguts de Netflix els ha donat la benvinguda a la companyia ressaltant la "força creativa" de Benioff i Weiss i recordant que han "entusiasmat" el públic amb la seva manera d'explicar històries. Així, tots dos treballaran amb guionistes i productors de prestigi com Shona Rhimes (Anatomía de Grey) o Ryan Murphy ().

