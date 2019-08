L'Agència Tributària catalana recapta un 3,5% més el primer semestre

La recaptació de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha crescut un 3,47% en el primer semestre de l'any, segons ha informat la conselleria d'Economia en un comunicat. Aquest creixement ha permès incrementar la xifra global fins als 1.538,7 milions d'euros . Destaca la mllora en els impostos sobre successions i donacions -creixement del 5,9%, fins als 286 milions d'euros- i transmissions patrimonials i actes jurídics documentats -5,1%, 1.054 milions-. La comparació, puntualitza Economia, no té en compte els tributs anul·lats pel Tribunal Constitucional (TC).Pel que fa als impostos gestionats directament per l'Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació és de 72,9 milions d'euros, un 34,01% menys que en el mateix període de l'any passat. La disminució, segons detalla el Departament que lidera el vicepresident Pere Aragonès, s'explica perquè, des del mes de gener d¡enguany, el tipus autonòmic de l'impost sobre hidrocarburs ja no forma part d'aquesta categoria. Ara està integrat en la classe de tributs vinculats al model de finançament subjectes a l'anomenada bestreta.Això fa, per tant, que la recaptació global dels impostos gestionats per l'Estat i transferits a l'administració catalana sigui inferior a la del 2018, ja que la comparació no és homogènia. En el cas dels ingressos vinculats al model de finançament -la bestreta-, el total ingressat fins al mes de juny són 9.327 milions d'euros, un 7,75% més que en el mateix període de l'any passat.La major pujada en la recaptació és la l'impost sobre les estades en establiments turístics, que presenta una xifra de 22 milions d'euros, un 5,37% més. La conselleria manté que és especialment "rellevant", perquè els ingressos del primer semestre -autoliquidacions d'octubre a març, tècnicament- no recullen l'impacte de la Setmana Santa, que aquest any va caure a l'abril.En canvi, hi ha davallades en els tributs sobre el joc -un 9%- derivades de l'impacte de l'ajornament i fraccionament d'algunes autoliquidacions. En el tribut sobre els habitatges buits, la caiguda en la recaptació arriba al 4,5%, accentuant una tendència a la baixa que ja es va detectar l'any passat. Es reflecteix, en part, per l'assoliment de l'objectiu de reduir l'estoc d'habitatges buits i augmentar-ne l'ocupació i la disposició a lloguer social. L'impost sobre begudes ensucrades també cau.

