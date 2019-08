La Fiscalia denuncia que la família Pujol va amagar més fons a Andorra

La Fiscalia Anticorrupció ha denunciat al jutjat d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional que la família Pujol ha "amagat fons diferents dels coneguts" a Andorra, segons informa aquest divendres el diari El Mundo El diari publica un informe del ministeri públic que exigeix a les entitats Andbank, Credit Andorrà, Banc Sabadell d'Andorra i Banca Privada d'Andorra tota la documentació sobre Francesc Robert Ribes, imputat en la causa per blanqueig de capitals, i a qui, segons el diari, la Fiscalia assenyala com a figura "clau" del cas.La fiscal Belén Suárez ha comunicat al jutge que Jordi Pujol Ferrusola "és o ha sigut titular de fons diferents als que ja es coneixen" a Andorra i figura com a titular en cinc comptes on també apareix Robert Ribes, exdirector de la televisió andorrana, i l'empresa Antoni Zorzano.A més, diu haver trobat nous moviments de diners i transferències entre comptes bancaris de Robert Ribes "sense que consti cap raó". La Fiscalia ha sol·licitat "instruccions proporcionades pel client present en el sistema informàtic de l'entitat", "el registre de firmes autoritzades" i "direccions i telèfons a disposició per contactar el client o a tercers en la seva absència".La investigació judicial contra la família de l'expresident de la Generalitat es preveu que finalitzi el pròxim mes de setembre.

