​La Marina de València es converteix en el segon espai públic més visitat de la ciutat

Després del Jardí del Túria, la Marina de València és el segon espai públic més visitat de la ciutat. Així, l'any 2018 la van visitar més de 8 milions de persones, segons informa el Diari la Veu L'alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha visitat aquest dijous al matí l'espai. A més, han aprofitat la trobada per a visitar les noves instal·lacions, com són la piscina, la pista multiesportiva i altres intervencions artístiques.Ribó ha destacat que "fa quatre anys la Marina estava tancada a la ciutadania i rebia moltes notícies negatives; actualment s'ha convertit en un dels punts de trobada favorits de la gent de València, ja que disposa de diferents espais, com ara la piscina i el centre esportiu, per a realitzar una gran varietat d'activitats".Entre les novetats d'enguany hi ha la piscina natural d'aigua salada, d'entrada lliure i gratuïta. La zona de bany està formada per una piscina principal de 24 metres per 33 metres de superfície i de 8 metres de profunditat, amb un aforament de 403 persones i un carril de natació per a entrenament esportiu amb un aforament de 58 persones. Així mateix, l'espai disposa també d'un solàrium de 456 metres quadrats. Aquesta piscina estarà oberta fins al 12 de setembre.D'altra banda, la pista multiesportiva, d'aproximadament 1.000 metres quadrats, està composta d'un tapís multicolor en tres dimensions i és obra d'Abel Iglesias, un jove artista multidisciplinari resident a València. La intervenció empra principalment pintura i el reciclatge de materials inservibles, com ara les tanques de la F1 que encara es conservaven a la Marina Sud. A més, fins al 15 de setembre la Base de la Marina vol ser un espai de trobada obert a la ciutadania des de les 11.00h fins a les 00.00h.Oltra ha destacat que aquest espai és "un exemple de recuperació per a la ciutadania de València, d'un espai que abans estava tancat i no es podia utilitzar a un espai que està adreçat a tota mena de persones, independentment del que es vulga fer". "Hem convertit un paradigma antic i que va ser exemple del saqueig, com va ser la Fórmula 1, en un espai per a la gent, per a fer esport i passar-ho bé", ha afegit.

