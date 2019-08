Troben mor en un barranc el nen de 14 d'anys desaparegut d'un càmping d'Espot

Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest matí el cos sense vida d’un menor d’edat a qui es buscava des d’ahir al vespre a Espot (el Pallars Sobirà). La recerca es va iniciar ahir, a les 20.21h, quan els pares van notificar la desaparició.La família, de nacionalitat holandesa, estava de vacances en un càmping de la zona.Els pares del nen van sortir d'excursió al pantà de la Torrassa, pròxim a Espot, i el nen no va voler anar-hi. Quan els pares van tornar al càmping no van trobar el seu fill i van avisar a Emergències.Immediatament es va activar la recerca amb quatre dotacions dels Bombers i una unitat dels Mossos d’Esquadra. S’hi ha estat fins a les 4 de la matinada, sense haver-lo localitzat.A primera hora del matí, s’han reprès les tasques de recerca, amb un helicòpter i cinc dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat més una altra unitat dels Mossos d’Esquadra. L’helicòpter, finalment, ha localitzat el cos sense vida del noi, al fons d’un barranc, en una zona de molt difícil accés. Això ha fet mobilitzar una unitat d’Intervenció de Muntanya dels Mossos d’Esquadra amb tasques de policia judicial. A través del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM) dels Bombers, s’està mobilitzant un equip d’atenció psicològica per a la família.

