L'ANC admet que el Govern «no està preparat» per declarar la independència

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha demanat que les mobilitzacions a partir de la sentència del Tribunal Suprem serveixin per a "agafar força" per a reprendre la via unilateral. En una entrevista a SER Catalunya , Paluzie ha assegurat que el Govern "no està preparat per una declaració d'independència" i ha suggerit agafar "l'impuls de la sentència" per fer mobilitzacions que "ajudin quan es pugui tornar a plantejar aquest embat".També s'ha dirigit als partits polítics per dir-los que "el primer que han de fer" davant la previsible condemna dels polítics presos és recuperar la unitat i tornar-se a posar d'acord per la independència.D'altra banda, la presidenta de l'ANC ha detallat que el darrer full de ruta de l'entitat, aprovat al maig, no fixa un termini per reprendre la via unilateral i reclama que, per prosseguir-hi, se superin el 50% dels vots independentistes a les eleccions catalanes.Sobre el malestar expressat per ERC , Paluzie ha apuntat que, "depèn del moment i de l'estratègia adoptada, l'ANC pot molestar o incomodar un partit o un altre", però ha volgut deixar clar que si hi ha socis de la seva entitat que insulten dirigents d'ERC en alguna manifestació "és un fet aïllat a la que l'ANC no dona suport a en absolut"."Hem de ser molt durs en el contingut i molt elegants en les formes", ha assenyalat Elisenda Paluzie, que ha revelat que ha tingut l'ocasió de parlar amb els exconsellers d'ERC que han criticat l'ANC, Josep Huguet i Anna Simó , amb el primer mitjançant una trucada i amb la segona a través de Twitter.A més, ha puntualitzat, la relació amb els actuals dirigents republicans és "bona i molt correcta", i ha considerat, sobre l'actual estratègia del partit d'Oriol Junqueras, que "les apostes moderades no són exclusives d'un partit".

