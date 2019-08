Busquen un nen de 14 anys desaparegut a Espot

Els Bombers de la Generalitat estan buscant un nen de 14 anys i de nacionalitat holandesa que ha desaparegut aquest dijous mentre estiuejava amb la seva família al càmping la Mola , al terme municipal d'Espot (Pallars Sobirà). En la recerca, que es va activar a les 20:20h i que no s'ha interromput durant la nit, hi treballen cinc dotacions terrestres i un helicòpter.Segons han informat els Bombers, els pares del nen van realitzar ahir una excursió sense el menor, que es va quedar al càmping. En tornar a les instal·lacions, els pares ja no van trobar el nen.

