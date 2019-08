Sis menors no acompanyats treballen en tasques agràries amb una autorització laboral temporal a Lleida

Sis menors estrangers no acompanyats (MENA) del centre de menors de Raimat (el Segrià) han participat en una prova pilot que els ha permès treballar desenvolupant tasques agràries després d'obtenir una autorització temporal de treball. Amb la intermediació laboral de la Fundació Pagesos Solidaris, dependent d'Unió de Pagesos, els joves han dut a terme treballs d'esporga a les vinyes del celler de Raimat, empresa que d'aquesta manera els va poder contractar.Des d'Unió de Pagesos segueixen reclamant la necessitat de donar més suport al circuit d'inserció social i laboral que permet la campanya agrària per a col·lectius en risc d'exclusió social com ara immigrants sense permís de treball o menors estrangers tutelats. Així, el sindicat valora positivament la demanda que ha fet el Govern en aquest sentit a l'executiu espanyol.La Fundació Pagesos Solidaris va aconseguir que els sis menors estrangers no acompanyats fossin contractats per treballar a les vinyes del celler de Raimat, proper al centre de menors que els acull i que s'ha encarregat de fer-los l'acompanyament necessari. Això va ser possible després que obtinguessin una autorització de treball temporal a partir dels tràmits duts a terme per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), segons han explicat des de Pagesos Solidaris. Actualment i aprofitant que encara tenen en vigor el permís de treball, han estat contractats pel centre que els acull.Segons Pagesos Solidaris l'experiència ha estat valorada positivament per l'empresa, el centre i pels mateixos menors, ja que suposa "una oportunitat per als joves i també per a la pagesia", segons ha indicat Sebas Notario, de la fundació. En aquest sentit, el vicepresident de Pagesos Solidaris, Salomó Torres, ha tornat a fer una crida a les administracions perquè, de forma puntual i quan la demanda de mà d'obra així ho requereixi, obrin la porta a autoritzar de forma temporal que col·lectius en risc d'exclusió social com ara els MENA o immigrants sense permís de treball puguin treballar. "No s'entén que hi hagi col·lectius que no poden treballar i que existeixi demanda de mà d'obra" al sector agrari, ha assenyalat.Així mateix, Torres ha valorat positivament la petició feta a l'estat espanyol pel secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, per tal que autoritzi permisos de treball temporals per a immigrants com fan altres estats com el Regne Unit. Unió de Pagesos havia traslladat aquesta petició tant al Govern com govern de l'Estat.La Fundació Pagesos Solidaris i Unió de Pagesos han presentat aquest dijous a Lleida el vídeo d'animació "Les bones pràctiques en la campanya agrària", amb l'objectiu de donar a conèixer els aspectes positius de les bones pràctiques en la gestió de les campanyes agràries, tant per a la pagesia com per a les persones treballadores de les campanyes. El vídeo ha estat elaborat per Pagesos Solidaris i Unió de Pagesos, amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Coordinadora d'ONG de Lleida i altres moviments solidaris, i ha estat realitzat per l'il·lustrador Matias Tolsà.Amb aquest vídeo, el sindicat i la fundació volen aportar un element més per a la reflexió de tots els agents implicats en la gestió de les campanyes agràries, i perquè la societat conegui "l'esforç que fa la pagesia tant socialment com laboralment en la gestió de les campanyes agràries" i el valori, tenint en compte que, sovint, "han de fer front a circumstàncies adverses com els baixos preus percebuts pels seus productes i els elevats costos de producció", segons ha assenyalat el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball.Així mateix, el vídeo recorda als empresaris agraris l'obligació de complir els convenis laborals vigents i, en aquest sentit, han de facilitar un allotjament "digne" als temporers que contractin si aquests viuen a més de 75 quilòmetres del lloc de treball. El vídeo també recorda els drets i deures de pagesos i treballadors i demana una "corresponsabilització" a les dues parts a l'hora de complir-los. Torres ha assenyalat que l'objectiu del vídeo, que es difondrà a través de les xarxes socials, és recordar una bona praxi en la gestió de la campanya de la fruita i ha deixat clar que, de forma majoritària, "s'està fent bé" malgrat que "sempre hi ha algun cas en què no".Unió de Pagesos i Pagesos Solidaris han estat "capdavanters i ferms defensors a l'hora de reclamar preus justos per a la pagesia, però també a l'hora de demanar mesures laborals i socials per millorar la gestió de la campanya agrària", segons ha remarcat el vicepresident de la fundació.

