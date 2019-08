​Salvini dona per trencat el govern de coalició a Itàlia i demana eleccions immediates

El ministre de l'Interior d'Itàlia i líder de la ultradretana Lliga Nord, Matteo Salvini, ha donat per trencada la coalició amb el Moviment 5 Estrelles amb qui governava Itàlia des del juny de 2018 i ha demanat eleccions. En un comunicat dirigit al primer ministre, Giuseppe Conte, el també viceprimer ministre del país demana "acudir immediatament" al Parlament per constatar que el govern "ja no té majoria". "Tornem ràpidament la paraula als electors", ha exigit Salvini.El líder de l'altre partit de l'Executiu, Luigi di Maio, ha contestat la demanda de la Lliga tot assegurant que no els fan por les urnes. Pel Moviment 5 Estrelles, les eleccions s'haurien de celebrar després del 9 de setembre, quan preveuen aprovar una norma que redueix el nombre de diputats i senadors.La construcció de la polèmica línia d'alta velocitat entre Torí i Lió, que la Lliga impulsava i el Moviment 5 Estrelles rebutjava, ha estat l'últim punt de desacord entre els socis de govern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor