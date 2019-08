Trablisa: «El servei es desenvoluparà amb professionalitat» a l'aeroport del Prat

L'empresa encarregada dels controls de seguretat a l'aeroport de Barcelona, ​​Trablisa, ha dirigit aquest dijous un missatge de tranquil·litat cap als usuaris i ha afirmat que "el servei es desenvoluparà amb professionalitat", després que els seus treballadors hagin decidit mantenir la vaga indefinida i de 24 hores convocada a partir de les 00.00 hores d'aquest divendres.Fonts de la companyia han assegurat a Europa Press que Trablisa garantirà el normal funcionament de tots els controls de seguretat a l'aeroport barceloní i que es compliran els serveis mínims del 90% decretats per la Delegació del Govern a Catalunya.Sobre l'assemblea de treballadors d'aquest dijous, les mateixes fonts han considerat que hi ha hagut una participació molt baixa perquè "el 65% no ha anat a votar". En resposta a les crítiques dels treballadors pel trasllat de vigilants d'altres aeroports per cobrir els llocs necessaris durant la vaga, les mateixes fonts han explicat que és un "procediment habitual" quan falta personal i que no s'aplica exclusivament per la vaga.Amb els serveis mínims del 90%, l'empresa no preveu moltes cues als filtres de seguretat de l'aeroport de Barcelona, ​​i ha insistit en el seu missatge de tranquil·litat als usuaris que hagin d'agafar un vol.

