Un home mor per les ferides d'una baralla a Ciutat Vella

Un home de 45 anys ha mort aquest dijous per les ferides provocades en una baralla amb una altra persona a la placeta del Comerç de Barcelona, segons han informat els Mossos d'Esquadra. La disputa s'ha produït a les 16.30 hores en aquest espai proper a l'Arc de Triomf, al centre de la ciutat.Els serveis d'emergències han traslladat el ferit a l'hospital però els metges no han pogut fer res per salvar-lo i ha mort a les 18.30 hores La policia catalana ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies del cas. L'altra persona involucrada en la baralla no està detinguda. En la batussa s'han utilitzat ampolles de vidre.Es tracta del sisè cas d'homicidi a Barcelona en l'últim mes i mig. El repunt d'aquests episodis ha fet que l'Ajuntament hagi reforçat la seguretat en algunes zones d'oci, com és el cas del Port Olímpic, on fa només uns dies es va registrar un mort.

