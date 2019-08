Prealerta per risc d'incendi forestal aquest divendres en 18 comarques catalanes

La Direcció General de Protecció Civil del Govern ha activat la prealerta pel risc d'incendi ( Infocat ) aquest divendres en 18 comarques catalanes de totes les demarcacions. La direcció general d'emergències ha demanat especial precaució a les comarques lleidatanes de la Noguera, el Segrià, la Segarra, l'Urgell i el Pla d'Urgell; del camp de Tarragona més allunyat de la costa, l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Priorat. També preocupa la situació a les Terres de l'Ebre. A Barcelona només s'ha decretat una situació perillosa a l'Alt Penedès; a les Comarques Centrals, a l'Anoia, al Bages i al Solsonès; i a Girona a l'Alt Empordà.Davant el panorama d'alt risc, els Agents Rurals han decidit tancat els accessos al Parc Natural del Montsant per prevenir incidents a partir de les dotze de la nit d'aquest divendres. Protecció Civil ha recordat que es preveu que divendres les temperatures siguin extremes de forma generalitzada, especialment a les hores centrals del dia.Per aquest motiu ha demanat màxima precaució per evitar incendis i anar amb cura de no tirar cigarretes "ni enceses ni apagades" per la finestreta del cotxe. A més, han recomanat evitar sortir al carrer i fer exercici físic en hores de més calor, hidratació, especialment de nens petits i persones grans i evitar riscos innecessaris en banyar-se a rius, estanys, pantans o piscines.

