Les incidències per LGTBIfòbia creixen un 40% a Catalunya el 2019

L'Observatori Contra L'Homofòbia (OCH) ha registrat un total de 102 incidències per LGBTIfobia entre gener i juliol de 2019, fet que suposa un increment del 40% respecte al mateix període del 2018, ha explicat aquest dijous el president de l'entitat, Eugeni Rodríguez.Del centenar d'incidències en el que va d'any, 44 s'han produït a la ciutat de Barcelona. ​​En aquest cas, han estat majoritàries a les zones d'oci del col·lectiu, com l'Eixample (14 casos), Ciutat Vella (nou) i Sants-Montjuïc (set), però també s'han registrat a Gràcia i Sant Martí (amb quatre cadascun), segons ha informat l'entitat amb motiu de la presentació d'un mapa de violències en el territori."No creiem que hi hagi grups organitzats que surtin a enganxar a les persones LGTBI", ha dit Rodríguez, que ha atribuït el fenomen a un ambient de ultradreta, una manca de valors per part d'algunes persones i un ambient d'impunitat. Hi ha un imaginari "cada vegada més preocupant" que fa que el col·lectiu tingui por a continuar sortint, ha dit Rodríguez, que considera que es tracta d'una situació que preocupa molt.Els districtes amb menys incidències han estat Sarrià i Sant Andreu -amb dues incidències cadascun- i Horta Guinardó -amb una-, a part d'una incidència de la qual no es va registrar al districte. Del les incidències registrades a Barcelona, ​​el col·lectiu amb més agressions han estat els gais i bisexuals (66%) i les lesbianes (12%), i la majoria de les incidències (un 74,9% de dels casos) han estat agressions, concretament atacs verbals, físics, amenaces i assetjament.L'Observatori ha posat les 44 incidències registrades a Barcelona en mans de l'Oficina per la No Discriminació (OND). Vuit d'elles han estat posades a disposició de la Fiscalia de Delictes d'Odi i Discriminació, i set en mans dels Mosssos d'Esquadra.

