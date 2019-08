L'OCU carrega contra les polseres repel·lents de mosquits

Fer servir polseres per evitar picades de mosquit no és garantia d'aconseguir-ho. Així ho ha anunciat aquest dijous l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que adverteix que les polseres repel·lents de mosquits no són sempre 100% eficaces perquè, encara que els efectes de les locions estiguin demostrats, l'eficàcia dependrà del principi actiu i de la seva concentració.El repel·lent d'aquestes polseres està impregnat sobre la pròpia polsera o en una pastilla recanviable. Tot i que els repel·lents desorienten als mosquits, l'escassa superfície de la polsera limita el seu radi d'acció a poc més de quatre centímetres. Per tant, el tipus de repel·lent que portin és indiferent. Així ho demostren diversos estudis, entre ells el que va realitzar OCU el 2015 quan va examinar tres braçalets repel·lents amb olis essencials sense constatar cap resultat digne de menció.L'OCU aconsella bolcar tot tipus d'objecte que contingui aigua estancada que pugui contenir els ous d'aquest insecte; fer servir mosquiteres a casa i, en zones de perill, vestir màniga i pantalons llargs. L'organització també recorda que els insectes detecten els usuaris pel diòxid de carboni que exhalen les persones quan respiren i per la calor corporal. Per aquest motiu, els mosquits prefereixen individus amb ritmes metabòlics elevats i amb un cos més gran i gros -per exemple, les embarassades-. Els atrauen substàncies com l'àcid làctic, l'úric i l'amoníac.Així, per a l'OCU són DEET (N, N-dietil-m-toluamida) i la Icaridina els més eficaços respectivament, seguits del Citriodiol o PMD. L'IR 3535 (Butilacetilaminopropionato d'etil), i els olis essencials (geraniol, espígol) són els menys eficaços, també són els menys tòxics.Pel que fa a les locions repel·lents per pells, l'OCU assegura que no fan la seva funció al 100%, sinó que confonen els insectes: quan els mosquits localitzen la persona i s'hi acosten, els repel·lents saturen els seus receptors olfactius i per això és com si la persona es convertís en invisible.L'OCU recomana esperar 30 minuts abans d'aplicar la loció o esprai repel·lent si prèviament s'ha fet servir protecció solar. També demana no aplicar mai a les mans dels infants, perquè podria ser perillós que s'ho emportessin a la boca. Davant la possibilitat que els mosquits hagin entrat a la llar, l'OCU aconsella fer servir insecticides.

