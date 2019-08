Posar «AA» davant d'un contacte del mòbil ja no serveix per res

Si sou dels que poseu "AA" davant del nom d'un contacte, per indicar que és la persona que s'ha d'avisar en cas d'accident, no cal que ho feu més. Aquest sistema, impulsat pel govern espanyol l'any 2009, podia ser útil fa uns anys, però ara ja no serveix. I la raó és molt senzilla: pràcticament tots els mòbils es bloquegen automàticament i necessiten un codi per accedir a totes les funcions, també als contactes i, per tant, als números d'emergència.Però no patiu: hi ha una alternativa. La majoria de dispositius, com recull RAC1 , tenen opcions per casos d'emergència. En el cas d'Android, si tens la pantalla bloquejada, hi ha l'opció d'"Emergència". Si prems dos cops l'opció "informació d'emergència" podràs afegir informació d'interès, com ara noms, al·lèrgies o dades mèdiques. A la secció de contactes hi podràs afegir persones i números als quals trucar en cas d'accident o emergència.D'altra banda, en els dispositius iOS s'ha d'obrir l'aplicació "Salut" i anar a "dades mèdiques". Allà has de seleccionar l'opció "afegir contacte d'emergència" i activar l'opció "veure quan estigui bloquejat".

