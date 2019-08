Les recomanacions per agafar un vol en plena vaga a l'aeroport del Prat

Aena ha recomanat als viatgers que aquest divendres hagin d'agafar un vol aquest divendres dirigir-se amb antelació als controls de seguretat i que, en cas d'haver de facturar, consultin a les aerolínies amb quina antelació obren els taulells de facturació per evitar cues innecessàries i aglomeracions, davant la vaga indefinida dels vigilants que començarà a partir d'aquesta mitjanit.Així mateix, els viatgers que hagin reservat aparcament podran arribar amb dues hores d'antelació mantenint la tarifa, però en cas de fer-ho abans hauran de dirigir-se a la caixa per actualitzar el temps d'estada. Per als vols des de la Terminal 2C, on només opera Easyjet, les instal·lacions no estan obertes les 24 hores i s'hi pot accedir a partir de les quatre de la matinada, dues hores abans de la sortida del primer vol.Amb tota probabilitat, els treballadors de Trablisa, empresa adjudicatària dels controls de seguretat a l'aeroport, començaran una aturada indefinida per protestar contra les condicions laborals en considerar que la companyia no respecta el laude dictat fa dos anys. Al llarg de la jornada, els treballadors estan votant la proposta de l'empresa que la direcció va entregar als representants dels treballadors en la darrera reunió de mediació al Departament de Treball.La trobada va acabar amb les posicions de les dues parts molt allunyades i sense que l'empresa atengués les reclamacions dels treballadors, com per exemple un euro més per hora per la sobrecàrrega de treball, més rotacions per afrontar les càrregues de treball o un aparcament gratuït a l'aeroport. Per la seva banda, la directora de Recursos Humans de la companyia, Pilar Albacete, va lamentar que els treballadors no volguessin negociar, un extrem que l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha desmentit.

