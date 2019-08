Presó provisional i sense fiança per a l'homicida de l'Hospitalet acusat de matar l'exparella

Presó provisional, comunicada i sense fiança pel presumpte autor del feminicidi a l'Hospitalet de Llobregat, acusat de matar la seva exparella a cops. També se li ha suspès la pàtria potestat respecte al fill que tenien en comú, segons ha informat el TSJC a través d'un comunicat, on explicita que la causa està oberta per homicidi. L'home de 21 anys detingut dilluns per presumptament matar la dona tenia una identitat falsa que feia servir quan va ser detingut com carterista, ja que al seu segon nom li consten un robatori violent i diversos furts, principalment a Barcelona, ​​han informat a Europa Press els Mossos d'Esquadra.Segons va publicar El Periódico , el jove detingut tenia una ordre d'allunyament de la víctima, però també s'havia fet passar per un home de nacionalitat colombiana davant detencions a Barcelona per delictes contra el patrimoni. Els Mossos van detectar la seva segona identitat falsa en fer comprovacions a través de les seves empremtes dactilars després arrestar pel crim masclista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor