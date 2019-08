Microsoft admet que els seus treballadors escolten una part de les trucades d'Skype

Microsoft ha admès que els seus treballadors escolten i transcriuen una part de les indicacions de veu a l'assistent digital Cortana, així com algunes trucades d'Skype, encara que l'empresa ha defensat que només ho fa després que ho hagin acceptat els usuaris.Com ha revelat Vice , Microsoft fa servir treballadors humans per escoltar i transcriure converses personals a través d'Skype, en els casos en què els usuaris del servei van emprar l'eina de traducció que ofereix l'aplicació.Aquest servei de traducció d'Skype, que l'aplicació va presentar l'any 2015, permet que els usuaris obtinguin traduccions en forma de text en temps real quan efectuen una trucada de veu o una videotrucada amb una altra persona. Aquesta funció opera a través dels mecanismes d'Intel·ligència Artificial de Microsoft.Encara que l'aplicació d'Skype informa en les polítiques als usuaris que les trucades amb l'eina de traducció poden ser analitzades, no els avisa que aquest procés pot implicar-ne la revisió per part de treballadors humans.Així mateix, les tasques de revisió i transcripció fetes per treballadors de Microsoft inclouen també les ordres de veu dels usuaris a l'assistent digital de Microsoft, Cortana, inclòs de sèrie en Windows 10, com ha recollit Vice.Tal com passava amb Amazon i el seu assistent Alexa, Google i l'Assistent i Apple amb Siri -aquestes últimes dues companyies van anunciar la paralització dels seus programes de control de qualitat recentment-, les tasques de transcripció de Microsoft tenen com a objectiu millorar el reconeixement de veu i les traduccions d'eines com Cortana i Skype.Microsoft ha reconegut en un comunicat enviat a Vice que "recol·lecta dades de veu per proporcionar o millorar els serveis de veu com la cerca, les ordres de veu, el dictat i la traducció".La companyia ha defensat que mira de ser "transparent" en l'ús de dades i informar els usuaris, en assegurar que "obté el permís dels usuaris abans de recollir i fer servir les seves dades de veu" i que s'apliquen procediments de seguretat per respectar la privadesa com l'anonimat de les dades i la prohibició de la difusió a tercers.

