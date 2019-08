Els vigilants de seguretat mantenen la vaga a l'aeroport del Prat

Divendres comença una nova vaga dels vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat. Així ho han ratificat aquest dijous els treballadors de l'empresa Trablisa, després que ahir la reunió de mediació d'última hora convocada per la Generalitat acabés sense acord. Així, a partir de les dotze de la nit, els vigilants de seguretat començaran una aturada indefinida de 24 hores.La votació ha anat com estava prevista. 175 treballadors han votat a favor de la vaga (en contra de la proposta de l'empresa) i 2 s'hi han oposat. La participació ha estat baixa, del 35%, perquè molts dels treballadors estan de vacances o de baixa, i molestos perquè consideren "impresentable" la proposta de l'empresa. Ahir al migdia, després de la reunió entre el comitè de vaga i els representants de Trablisa, ja va quedar clar que les dues posicions estaven allunyades i les parts ja admetien que la vaga era més que probable.El govern espanyol considera que la vaga afecta un sector clau i ha decretat uns serveis mínims del 90% amb l'objectiu de garantir el funcionament dels serveis "essencials" de vigilància. "Davant la incidència, abast i durada de la vaga convocada, és precís delimitar els serveis essencials", diu la resolució. Recorda també que l'aturada es produeix a l'estiu, quan el nombre d'usuaris a l'aeroport és més elevat, i que els retards o cancel·lacions de vols provocaran "pèrdues econòmiques considerables i una publicitat negativa per a les companyies, l'aeroport i Barcelona".Els vigilants de seguretat consideren "abusius" i "discriminatoris" aquests serveis mínims, i han avisat que no hi ha prou personal disponible a la plantilla per tal d'arribar a aquest 90%. Recorden, a banda, que per aquestes dates hi ha empleats que estan de vacances, sumats als que es troben de baixa. Tot i així, des del comitè de vaga han dit que "compliran la llei" i que "intentaran" cobrir uns serveis mínims que ells reclamaven que fossin dels 50%.Si finalment es compleixen, no està previst que hi hagi afectacions rellevants per als usuaris, més enllà d'aglomeracions puntuals. De tota manera, l'Aeroport del Prat ha recomanat arribar-hi amb tres o quatre hores d'antelació. Els vigilants de seguretat reclamen més paritat en els llocs de feina i rotacions de plantilla per repartir la càrrega de feina. A més, demanen un increment salarial d'un euro per cada hora i una plaça d'aparcament gratuïta a l'aeroport durant la jornada laboral. Fins ara, l'empresa ha rebutjat totes les propostes dels treballadors i només s'ha compromès a pagar els plusos dels sous dins la nòmina dels mesos pertinents a partir de l'octubre i a revisar la paritat en la contractació.A la sortida de la reunió, Trablisa va lamentar que el comitè de vaga "s'enroqués" en la qüestió econòmica, sense valorar els "esforços" de l'empresa per arribar a un acord. Segons els treballadors, la companyia no ha inclòs en cap de les propostes les demandes de cobrar un euro més per hora ni tenir una plaça d'aparcament gratuït a l'aeroport.Trablisa és l'empresa que va substituir Eulen després de la vaga de l'estiu de 2017. Aquell any, el vigilants de seguretat van fer una vaga similar i el caos i les aglomeracions van ser la tònica dominant a l'aeroport del Prat. El conflicte es va resoldre amb la Guàrdia Civil fent les tasques dels treballadors de seguretat i un laude d'obligat compliment que encara està en vigor però que, segons els treballadors, l'empresa adjudicatària no compleix . El 2017, els serveis mínims també van ser del 90%.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor