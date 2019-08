VÍDEO Així actua la Guàrdia Urbana de Barcelona per detenir manters

Alternatives realistes?

Es veu que hi ha una gran preocupació social, però tecnicament, els manters no poden seguir amb l'ocupació unilateral de l'espai públic sense l'acord de l'ajuntament. Ja tarden molt, massa, en trobar una solució. En canvi, cada dia la policia, autoritzada, suposo, expulsa els pobres no-manters del mercat de la miseria a Glòries, i ningú fa soroll. Clar allí, crec que hi ha un par d'hores de venta permitides, si no m'equivoco, i aquesta pot ser una resposta parcial als manters. Els excesos de la policia ja son ben coneguts, tant amb manters com amb manifestants, i aquest també és inacceptable. Peró és un altre tema. Si hi ha normativa, la ciutat no pot permanentment girar l'esquena al seu incompliment. I posar mercancia al sol, amb la bruticia, la manca de higiene i el perill per vianants (estacions de metro etc) no pot ser. Sra Colau ha trigat 4 anys en trobar un alternatiu minimament acceptable, mentrestant, sobre tot el port se ha convertit en un camp de batalla. Adaptar una norma sueca per mendicants, amb licències i control dels horaris, llocs, etc? Temporalment, es clar. No és el mateix cas, però els venedors mateixos ja han proposat alguna cosa semblant, que al menys és desviar la situació de l'actual confrontació. https://news.sky.com/story/beggars-in-swedish-town-ordered-to-pay-for-licence-to-collect-money-11778110 i https://www.lavanguardia.com/internacional/20190802/463811245404/ciudad-suecia-mendigos-licencia-eskilstuna-tarifa.html