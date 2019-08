L'agressió homòfoba a un jove de Tarragona arriba als jutjats

L'agressió homòfoba que va patir un veí de Tarragona per part d'un grup de joves a l'entorn del parc de la Font de la Mina dels Pallaresos el passat cap de setmana , ja es troba als jutjats. Segons l'ACN, l'Observatori Contra l'Homofòbia facilitarà que, en el cas que se celebri un judici, hi hagi acusació particular.Els fets haurien passat la matinada de diumenge durant la festa major de Sant Salvador dels Pallaresos, als voltants del parc de la Font de la Mina de la localitat. Un grup d'unes onze persones hauria agredit i insultat el jove. Segons han comentat des de l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH), entre els agressors també hi hauria noies, un fet que han qualificat de "molt excepcional". Va ser la mateixa víctima i la seva els que es van dirigir a l'OCH per explicar els fets i demanar assessorament.Des de l'entitat han apuntat que estan a l'espera de veure l'informe dels Mossos d'Esquadra, que inicialment no van ser alertats, per conèixer tots els detalls. També han demanat que els agressors siguin detinguts i han avançat que si el cas acaba amb judici, facilitaran que hi hagi acusació particular. A banda, s'han posat en contacte amb el delegat del Govern a Tarragona per informar-lo i la Generalitat ja hauria activat els protocols d'ajuda a les víctimes que hi ha des dels serveis del departament de Benestar Social i Família. A banda, la setmana que ve tindran una trobada amb l'afectat i la seva mare per prestar-los més ajut.Per la seva banda, l'Ajuntament dels Pallaresos ha emès una nota de condemna de l'agressió homòfoba i de "qualsevol acte de violència" i han ofert "la màxima col·laboració" als Mossos d'Esquadra i a l'OCH. Finalment, el consistori ha informat que l'equip de govern presentarà una moció al proper ple per condemnar els fets.

