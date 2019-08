🚒Vuit dotacions de #BombersBCN hem intervingut en l'extinció d'un incendi provocat per una bateria elèctrica a una oficina bancària a la part alta de la Rambla, a #CiutatVella.



✅Es fan tasques de ventilació mentre la @barcelona_GUB ha tallat la circulació en sentit muntanya. — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) August 8, 2019

L'home ferit lleu en l'incendi d'una oficina bancària de la Rambla de Barcelona ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra per un delicte d'incendi. Tant el cos policial com els Bombers de Barcelona han iniciat una investigació per esclarir els fets que han passat aquest dijous al matí.Els fets han passat en un caixer del Banc Santander situat al número 126 de la Rambla de Barcelona. Vuit dotacions dels Bombers de Barcelona han treballat per extingir el foc, que hauria afectat una bateria elèctrica d'un caixer interior, i després han fet tasques de ventilació de l'espai, segons fonts municipals.El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut l'avís a les 8.59 hores per atendre l'home ferit que seria detingut i que ha estat atès l'Hospital del Mar.

